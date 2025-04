Elicopter prăbușit în Hudson: șase morți în New York, inclusiv o familie din Spania și un director Siemens

Printre victime s-ar număra şi Agustin Escobar, director executiv al companiei germane de tehnologie Siemens, potrivit New York Times, care citează surse din cadrul forţelor de ordine.

Poliţia din New York a direcţionat solicitările privind confirmarea identităţii victimelor către Paza de Coastă a SUA, care a transmis că nu deţine deocamdată numele celor decedaţi. Siemens nu a oferit un comentariu până la această oră.

Un filmuleţ cu momentul impactului arată un obiect mare căzând în râu, urmat la câteva secunde de ceea ce pare a fi o pală de elicopter. Ulterior, bărci de intervenţie şi poliţie au fost surprinse în jurul zonei în care aeronava s-a scufundat, doar trenul de aterizare rămânând vizibil la suprafaţă.

Aparatul de zbor, un Bell 206, operat de compania New York Helicopter Tours, a decolat în jurul orei 15:00 (ora locală) de pe un heliport din centrul oraşului şi a zburat spre nord, deasupra râului Hudson, a declarat comisarul NYPD, Jessica Tisch.

Elicopterul s-a întors spre sud la nivelul Podului George Washington, dar s-a prăbuşit câteva minute mai târziu, aproape de Manhattanul de Jos, în apropierea oraşului Hoboken, New Jersey, în jurul orei locale 15:15.

Dani Horbiak, o locuitoare de 29 de ani din Jersey City, a declarat că a văzut prăbuşirea de la fereastra sa, în timp ce lucra de acasă:

„Am văzut elicopterul cum se făcea bucăţi şi mai multe fragmente căzând în râu. Cred că am auzit elicea lovind ceva. Am fost foarte tulburată şi am sunat la urgenţe, dar deja trimiseseră echipajele.”

Scafandrii au scos victimele din apă. Patru dintre ele au fost declarate decedate la faţa locului, iar alte două au fost transportate la spital, unde au murit ulterior.

Spaţiul aerian din jurul Manhattanului este aglomerat cu elicoptere turistice, operate de peste douăzeci de companii. New York Helicopter Tours, care oferă zboruri începând de la 114 dolari de persoană, nu a comentat până acum incidentul.

Potrivit secretarului pentru Transporturi, Sean Duffy, elicopterul zbura într-o zonă cu reguli speciale de zbor, ceea ce înseamnă că nu beneficia de control aerian în momentul prăbuşirii.

Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) şi Consiliul Naţional pentru Siguranţa Transporturilor (NTSB) vor investiga accidentul, NTSB preluând conducerea anchetei. O echipă a consiliului, în frunte cu preşedinta Jennifer Homendy, urma să ajungă la New York şi să susţină un briefing vineri.

Siguranţa elicopterelor a intrat din nou în atenţia Congresului SUA după un accident produs în ianuarie, în apropierea aeroportului Reagan din Washington D.C., în care au murit 67 de persoane. FAA a impus restricţii permanente pentru traficul cu elicoptere în acea zonă şi revizuieşte acum zborurile de acest tip în apropierea altor aeroporturi majore.