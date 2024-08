Elon Musk distribuie o ştire falsă care susţine că protestatarii din Marea Britanie vor fi trimişi în „lagăre de detenţie”

Elon Musk a răspândit joi, pe platforma X (fosta Twitter), o ştire falsă publicată de Ashlea Simon, co-lider al partidului de extremă dreapta Britain First, scrie POLITICO.

În cadrul informaţiei false promovate de Elon Musk se menţiona faptul că noul premier al Marii Britanii, Keir Starmer, „ia în considerare construirea unor «tabere de detenţie de urgenţă» în Insulele Falkland" pentru a-i găzdui pe revoltaţii de extremă dreapta arestaţi în timpul revoltelor rasiale din ţară din ultimele zile.

Ştirea – care se pretindea a fi publicată de ziarul The Telegraph – a fost infirmată, într-o declaraţie, de un reprezentant al publicaţiei britanice. „Acesta este un titlu inventat pentru un articol care nu există. Am notificat platformele relevante şi am solicitat ca postarea să fie retrasă", a declarat purtătorul de cuvânt al The Telegraph pentru The Guardian.

Postarea distribuită de Elon Musk a fost ştearsă o oră mai târziu, însă tweet-ul original, postat de Ashlea Simon, co-liderul partidului extremist de dreapta Britain First, este în continuare pe platformă.

Mai multe proteste au izbucnit săptămâna trecută în Marea Britanie, pe fondul mai multor ciocniri şi bătăi între forţele de ordine şi manifestanţii împotriva imigraţiei şi a musulmanilor.