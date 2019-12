Erupţia vulcanului din Noua Zeelandă: Autorităţile anunţă că nu mai există „semne de viaţă” pe Insula Albă / Bilanţul morţilor

"Sunt de părere că pe insulă nu mai este nimeni care a supravieţuit", a declarat comisarul adjunct John Tims.

Autorităţile au informat de asemenea că vor demara o investigaţie în urma incidentului.

"Nivelul acestei tragedii este devastator", a declarat premierul Jacinda Ardern.

Prim-ministrul Jacinda Ardern a mai spus că nu mai există niciun semn de viaţă pe Insula Albă, în urma erupţiei vulcanului, iar eforturile autorităţilor se concentrează acum pe „recuperare” şi pe „returnarea celor dragi”, imediat ce insula devine sigură din nou, potrivit BBC.

Treisprezece persoane sunt considerate decedate, cinci dintre acestea fiind deja confirmate.

Există o şansă de 50% ca vulcanul să erupă din nou în următoarele 24 de ore, chiar dacă echipamentele de monitorizare au arătat o reducere a activităţii seismice, scrie The Guardian.

Tourists on sightseeing boat film clouds of ash and smoke soaring into the sky as their vessel moves away from erupting volcano on New Zealand's White Island.



At least five people were killed and many more remain missing after the eruption, officials say. https://t.co/JqD49YSVEp pic.twitter.com/jO4zbJq9bV