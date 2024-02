Estimare SUA: Muniţia Ucrainei este la o limită critică. Borrell: Trebuie să facem mai mult

Până în primăvară, Ucraina se va confrunta cu un deficit potenţial catastrofal de muniţie şi de apărare aeriană, care ar putea schimba cursul războiului şi ar conferi avantaje lui Vladimir Putin de a câştiga teren, potrivit unei estimări interne realizată de SUA, citată de ABC News.

Doi oficiali americani au declarat, sub anonimat, că ,,sfârşitul lunii martie este un mmoment crucial pentru soarta trupelor ucrainene”, în contextul în care pachetul de asistenţă militară şi financiară din partea SUA întâmpină obstacole în Congres.

Potrivit ABC News, în această săptămână, Casa Albă a făcut o legătură directă între victoria ruşilor în Avdiivka şi lipsa de muniţii a trupelor ucrainene, care au fost nevoite să se retragă.

Oficialii americani prezic că scenarii similare se vor desfăşura şi în alte părţi ale Ucrainei, Kievul fiind forţat să facă alegeri dificile cu privire la locul în care să îşi plaseze apărarea aeriană rămasă.

,,Scopul nostru principal este de a descuraja aviaţia rusă. Dacă nu putem face asta, este timpul să ne facem bagajele", a declarat un oficial ucrainean, conform sursei citate.

UE încearcă să strângă 1,5 miliarde de dolari pentru achiziţia de obuze

Pe fondul întârzierii ajutorului militar din partea SUA, ţările europene se grăbesc să strângă, ,,în regim de urgenţă”, 1,5 miliarde de dolari pentru achiziţionarea de obuze pentru Ucraina, informează Financial Times.

În condiţiile în care producţia europeană de muniţie întâmpină obstacole, Cehia a propus achiziţionarea obuzelor din afara UE, potrivit sursei citate. Praga a luat această iniţiativă, în timp ce capitalele se ceartă pe tema prelungirii principalului instrument de sprijin militar al UE pentru Kiev.

Potrivit Financial Times, ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat luni omologilor din UE că Ucraina are nevoie de 2,5 milioane de proiectile de artilerie în acest an, dar că blocul comunitar a trimis doar 400.000. Până în luna martie ar fi trebuit să fie tirmise deja un milion de obuze.

Josepp Borrell, şeful UE pentru politică externă, a declarat că producţia anuală a UE va creşte la 1,4 milioane de obuze până la sfârşitul anului 2024, depăşind SUA, care ar trebui să ajungă la 1,2 milioane anul viitor. Totodată, el a subliniat şi faptul că UE trebuie să facă mai multe eforturi pentru a sprijini Ucraina, mai ales în condiţiile în care situaţia de pe front devine critică, iar Congresul american întârzie să ajungă la un acord în privinţa pachetului de ajutor militar, mai notează sursa menţionată.