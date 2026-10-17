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Europa caută o alternativă la Starlink pentru Ucraina. Zelenski anunță că se lucrează deja la soluții

Europa caută alternative la Starlink, după restricțiile de viteză impuse terminalelor folosite în Ucraina. Volodimir Zelenski susține că statele europene au început deja să lucreze la soluții pentru a reduce dependența de sistemul american.
Europa caută o alternativă la Starlink pentru Ucraina. Zelenski anunță că se lucrează deja la soluții
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
17 oct. 2026, 15:03, Știri externe
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Țările europene au reacționat la restricțiile de viteză impuse terminalelor de comunicații prin satelit Starlink utilizate în Ucraina și și-au intensificat eforturile pentru dezvoltarea unor soluții alternative, a declarat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Interfax-Ukraine.

„În ceea ce privește o alternativă la Starlink: în primul rând, folosim Starlink și colaborăm cu SpaceX. Din păcate, în prezent există restricții. Este regretabil, dar aceasta este realitatea. Totuși, Europa este conștientă de acest lucru”, a declarat Zelenski, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor.

Europa începe să caute alternative la sistemul american

Președintele ucrainean a explicat că restricțiile au atras atenția statelor europene asupra riscurilor dependenței de serviciile americane de comunicații prin satelit.

„Cu alte cuvinte, problema nu ne privește doar pe noi. Întreaga Europă a văzut că Statele Unite pot impune restricții, indiferent de acorduri și contracte, și pot limita viteza Starlink, adică din motive de securitate, tocmai atunci când te bazezi pe acest sistem. Iar europenii țin cont de acest lucru. De aceea, europenii înșiși ridică acum problema alternativelor”, a explicat Zelenski.

Potrivit acestuia, țările europene au început deja să lucreze la dezvoltarea unor astfel de soluții.

Președintele ucrainean nu a precizat însă ce state sunt implicate, ce tehnologii sunt analizate sau în ce stadiu se află proiectele.

„Lucrează deja la asta. Și vor reuși în acest domeniu. Pot să văd deja acest lucru”, a adăugat Zelenski.

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