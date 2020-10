Europa: Solicitările de daună aferente poliţelor împotriva riscurilor cibernetice au crescut cu 83%

Publicaţia – The Changing Face of Cyber Claims – are la bază analiza solicitărilor de despăgubire gestionate de Marsh, în Europa, anul trecut. În plus, raportul abordează diferitele metode utilizate de infractorii cibernetici prezentând, în acelaşi timp, planuri de acţiune propuse organizaţiilor pentru ca acestea să-şi gestioneze mai bine pierderile produse de incidente cibernetice.

Pe măsură ce atacurile cibernetice devin din ce în ce mai sofisticate, acestea determină perioade tot mai lungi de întrerupere a activităţii organizaţiilor. De multe ori, întreruperea activităţii poate dura câteva săptămâni. Această situaţie se reflectă şi în structura daunelor: 71% din costurile cu daunele cyber au legătură cu măsurile de asistenţă imediată şi măsurile de urgenţă luate pentru reluarea activităţii.

Cu toate că toate sectoarele economiei sunt expuse riscurilor cibernetice, trei domenii au înregistrat o incidentă mai mare a daunelor. Instituţiile financiare au fost cele mai afectate, cu 21% din totalul daunelor raportate în 2019. 13% din totalul daunelor cyber provin de la organizaţii din industria producătoare în timp ce companiile din comunicare, mass-media şi tehnologie cumulează 9% din volumul daunelor cyber consemnate anul trecut.

„Criza sanitară COVID-19, contextul economic volatil şi un atac cibernetic care are conduce la întreruperea activităţii, ar reprezenta o suprapunere care s-ar putea dovedi fatală pentru multe companii din România, mai ales în 2020, anul în care organizaţiile nu îşi pot permite să fie afectate de un incident cibernetic. Faptul că România este a doua ţară din UE ca număr de amenzi legate de nerespectarea GDPR confirmă, încă o dată, că organizaţiile trebuie să acorde o atenţie sporită programului lor de protecţie la incidente cibernetice. Asigurarea, ca parte măsurilor de diminuare a riscurilor cibernetice, contribuie la sporirea rezilienţei cibernetice şi preia presiunea financiară asupra organizaţiei, în eventualitatea unei daune”, spune Cristian Fugaciu, CEO, Marsh Romania.