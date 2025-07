Evacuări și ambuteiaje în Hawaii din cauza alarmelor de tsunami din Pacific

Autoritățile din Hawaii au dispus evacuarea zonelor de coastă care ar putea fi lovite de tsunami. Pe șosele s-au format cozi lungi de mașini, potrivit Sku News. Oamenii se îndreaptă către zonele înalte.

„Luați asta foarte în serios”, le-a cerut primarul din Hawaii locuitorilor care se pregătesc de evacuare.

Tsunami sirens are now blasting across Hawaii after warnings were issued. Thousands are evacuating to higher ground as waves between 3 to 12 feet above tide level are possible. The USGS has just upgraded the Pacific earthquake to a massive magnitude 8.8. pic.twitter.com/6MfC8m2NBm

