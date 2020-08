Explicaţia lui Phil Hogan pentru demisie: participarea la controversatul dineu îi compromite activitatea politică

După 40 de ani de carieră politică, Phil Hogdan, comisarul european pentru comerţ, iese în faţă la RTÉ News şi îşi explică demisia.

După ce a participat la un dineu de gală unde s-au încălcat restricţiile impuse de criza Covid-19, irlandezul spune că au apărut controverse care i-ar distrage pe oameni de la activitatea sa în următoarele luni.

El spune că decizia de a demisiona a fost luată de unul singur.

Dineul în cauză a avut loc la o zi după ce autorităţile irlandeze au decis să interzică reuniunile de peste şase persoane în interior.

Şi în România politicienii ţi-au impus restricţii de care ei, se pare, nu au fost convinşi. Robert Negoiţă, primarul sectorului 3, a fost amendat în aprilie cu 10.000 lei, după ce a ieşit cu bicicleta în parc, în ciuda restricţiilor de circulaţie.

În biroul lui Ludovic Orban, pe 25 mai, se fuma şi se uita de măştile de protecţie. Celebra poză cu cinci membri ai Guvernului care sărbătoreau ziua premierului în plină pandemie, le-a adus acestora amenzi de 2.500 lei şi 3.000 lei.

„Regret profund că această călătorie în Irlanda a cauzat atâta supărare, furie şi îngrijorare oamenilor. Nu am încălcat legea când am mers în Irlanda, nu am încălcat regulile, dar aş fi putut respecta mai mult indicaţiile. Am simţit că dacă am făcut aceste greşeli, în ciuda faptului că nu am încălcat legea, a fost o distragere suficientă de la muncă pe care o faceam şi de la activitatea Comisiei”, a Phil Hogan, comisarul demisionar pentru comerţ al UE.