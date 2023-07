Filmul ,,Oppenheimer" este aspru criticat de istorici pentru o greşeală majoră

Istoricii împătimiţi au raportat pe platforma de socializare X o greşeală considerată gravă.

Într-o secvenţă din film ce este amplasată în anul 1945, spectatorii pot vedea drapelele Statelor Unite ale Americii cu 50 de stele. În acel an, Statele Unite erau alcătuite din 48 de state, prin urmare, erau doar 48 de stele pe drapel, şi asta pentru că Alaska şi Hawaii nu au fost oficial recunoscute ca state până în 1959.

It was good and all, but I’ll be that guy and complain they used 50-star flags in a scene set in 1945. pic.twitter.com/nvcwpGFkzh