Fondul suveran norvegian se retrage din 11 companii israeliene ca urmare a crizei din Gaza

Fondul suveran norvegian, cel mai mare din lume, a anunțat luni că își retrage participațiile la 11 companii israeliene. Decizia a fost anunțată în urma dezvăluirilor despre implicarea fondului într-o companie israeliană care produce motoare pentru avioane de vânătoare, potrivit le Figaro. Acestea ar putea fi folosite în războiul din Gaza.

„Aceste măsuri au fost luate în circumstanțe extraordinare. Situația din Gaza constituie o criză umanitară gravă. Sunt investiți în companii care operează într-o țară aflată în război, iar condițiile din Cisiordania și Gaza s-au deteriorat recent”, a anunțat șeful acesteia, Nicolai Tangen, prin intermediul unui comunicat.

Investițiile în companiile care susțin războiul contravin regulilor după care funcționează fondul norvegian.