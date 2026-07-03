Fostul olimpic american Davey Hearn, acuzat că a vandalizat bazinul reflectorizant din Washington

Procurorul american Jeanine Pirro a declarat joi, într-o conferință de presă, că Hearn a provocat pagube în valoare de 1.000 de dolari și se confruntă cu o acuzație de distrugere de bunuri.

Avocații lui Hearn au declarat într-un comunicat că acesta este nevinovat și că „rechizitoriul reflectă efortul administrației de a da vina pe propriile eșecuri”.

Președintele Donald Trump a dat vina pe vandali pentru decojirea stratului de acoperire nou aplicat pe fundul piscinei.

„Actul de acuzare este formulat ca răspuns la un incident care a avut loc pe 19 iunie 2026, în care inculpatul Hearn a rupt o bucată de etanșant instalat recent pe fundul bazinului reflectorizant de la Monumentul Lincoln. Acesta a fost un act deliberat de a deteriora bazinul reflectorizant de la National Mall, pentru care membrii Serviciului Parcurilor Naționale au depus eforturi mari pentru a-l restaura”, a declarat Pirro.

Fostul canoist olimpic respinge acuzațiile și se declară nevinovat

Hearn a declarat anterior pentru BBC că nu a făcut nimic greșit, dar a fost reținut pe marginea piscinei în timp ce termina o lungă plimbare cu bicicleta.

El a spus că a fost curios de starea piscinei și a atins materiale care fuseseră deja deteriorate, adăugând că „nu a distrus, rupt, rupt, decojit sau îndepărtat nicio parte” a vopselei.

Hearn și-a descris arestarea drept „o urmărire penală arbitrară și capricioasă”.

„Davey Hearn este nevinovat. Aceste acuzații sunt scandaloase și ar trebui să fie alarmante pentru fiecare american”, au declarat avocații săi joi, ca răspuns la rechizitoriu.

În ciuda unui recent proiect de renovare de 14 milioane de dolari, Reflecting Pool a întâmpinat probleme cu algele, iar bucăți mari din noul material de etanșare au fost văzute desprinse de fund.

Cinci persoane au fost arestate pentru acte de vandalism în legătură cu Reflecting Pool, potrivit Poliției Parcurilor din SUA, iar alte cinci au primit citații federale. Un oficial de la Serviciul Parcurilor Naționale a declarat anterior că stratul de căptușeală al piscinei a fost tăiat cu un obiect ascuțit.

Donald Trump a condamnat actele de vandalism de la Reflecting Pool

Trump a declarat pe rețelele de socializare pe 20 iunie că „lucrările vor începe imediat pentru repararea Bazinului Reflector, grav vandalizat”.

„Tocmai l-am inspectat și nu am putut decât să-mi spun mie și celor adunați în jurul meu: UAU, cine ar face așa ceva? OAMENI BOLNAVI ȘI DERANJAȚI!”

Piscina reflectorizantă, construită în anii 1920 și care se întinde pe 619 m între Monumentul Lincoln și Monumentul Washington, a fost mult timp afectată de scurgeri, deteriorări structurale, țevi defecte, creșterea algelor și excremente de păsări.