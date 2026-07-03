Prima pagină » Știri externe » Fostul olimpic american Davey Hearn, acuzat că a vandalizat bazinul reflectorizant din Washington

Fostul olimpic american Davey Hearn, acuzat că a vandalizat bazinul reflectorizant din Washington

Un fost atlet olimpic american a fost acuzat de vandalizarea bazinului reflectorizant Lincoln Memorial din Washington, DC. Autoritățile spun că David „Davey” Hearn, în vârstă de 67 de ani, triplu canoist olimpic, a fost văzut întinzând mâna în apă unde stratul de pe fundul piscinei a fost decojit.
Fostul olimpic american Davey Hearn, acuzat că a vandalizat bazinul reflectorizant din Washington
Laura Buciu
03 iul. 2026, 07:28, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Procurorul american Jeanine Pirro a declarat joi, într-o conferință de presă, că Hearn a provocat pagube în valoare de 1.000 de dolari și se confruntă cu o acuzație de distrugere de bunuri.

Avocații lui Hearn au declarat într-un comunicat că acesta este nevinovat și că „rechizitoriul reflectă efortul administrației de a da vina pe propriile eșecuri”.

Președintele Donald Trump a dat vina pe vandali pentru decojirea stratului de acoperire nou aplicat pe fundul piscinei.

„Actul de acuzare este formulat ca răspuns la un incident care a avut loc pe 19 iunie 2026, în care inculpatul Hearn a rupt o bucată de etanșant instalat recent pe fundul bazinului reflectorizant de la Monumentul Lincoln. Acesta a fost un act deliberat de a deteriora bazinul reflectorizant de la National Mall, pentru care membrii Serviciului Parcurilor Naționale au depus eforturi mari pentru a-l restaura”, a declarat Pirro.

Fostul canoist olimpic respinge acuzațiile și se declară nevinovat

Hearn a declarat anterior pentru BBC că nu a făcut nimic greșit, dar a fost reținut pe marginea piscinei în timp ce termina o lungă plimbare cu bicicleta.

El a spus că a fost curios de starea piscinei și a atins materiale care fuseseră deja deteriorate, adăugând că „nu a distrus, rupt, rupt, decojit sau îndepărtat nicio parte” a vopselei.

Hearn și-a descris arestarea drept „o urmărire penală arbitrară și capricioasă”.

„Davey Hearn este nevinovat. Aceste acuzații sunt scandaloase și ar trebui să fie alarmante pentru fiecare american”, au declarat avocații săi joi, ca răspuns la rechizitoriu.

În ciuda unui recent proiect de renovare de 14 milioane de dolari, Reflecting Pool a întâmpinat probleme cu algele, iar bucăți mari din noul material de etanșare au fost văzute desprinse de fund.

Cinci persoane au fost arestate pentru acte de vandalism în legătură cu Reflecting Pool, potrivit Poliției Parcurilor din SUA, iar alte cinci au primit citații federale. Un oficial de la Serviciul Parcurilor Naționale a declarat anterior că stratul de căptușeală al piscinei a fost tăiat cu un obiect ascuțit.

Donald Trump a condamnat actele de vandalism de la Reflecting Pool

Trump a declarat pe rețelele de socializare pe 20 iunie că „lucrările vor începe imediat pentru repararea Bazinului Reflector, grav vandalizat”.

„Tocmai l-am inspectat și nu am putut decât să-mi spun mie și celor adunați în jurul meu: UAU, cine ar face așa ceva? OAMENI BOLNAVI ȘI DERANJAȚI!”

Piscina reflectorizantă, construită în anii 1920 și care se întinde pe 619 m între Monumentul Lincoln și Monumentul Washington, a fost mult timp afectată de scurgeri, deteriorări structurale, țevi defecte, creșterea algelor și excremente de păsări.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da