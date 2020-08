FOTO Ziarul New York Times a publicat numele şi o descriere a persoanelor decedate din cauza noului coronavirus: Numerele singure nu pot măsura impactul

Ziarul a scris o scurtă introducere înainte de a enumera numele, vârsta, locul de reşedinţă şi o succintă descriere a vieţii lor.

"Numerele singure nu pot măsura impactul coronavirusului, indiferent dacă este numărul pacienţilor trataţi, al joburilor suspendate sau al vieţilor pierdute", se precizează în deschiderea listei.

Marc Lacey editor al ziarului a precizat: Am vrut să fac ceva ce oamenii să poată să privească peste 100 de ani ca să înţeleagă cea ce trăim noi acum.

Liste ale victimelor provocate de COVID-19 au fost publicate şi de The Boston Globe luna trecută alături de o poză şi de scurtă descriere.

Numărul deceselor cauzate de noul coronavirus în New York a coborât sub 100 la ultima raportare. Guvernatorul a numit numărul deceselor "o tragedie, fără îndoială" dar a spus că nu poate ignora că trendul descendent este un semn pozitiv că New York se întoarce treptat la normal.