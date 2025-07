Franța condamnă asasinarea unui activist palestinian în Cisiordania: „Este terorism!”

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a condamnat marți „cu cea mai mare fermitate asasinarea” uciderea unui tânăr palestinian, cunoscut activist împotriva expluzării forțate ale palestinienilor din zonele în care locuiesc.

„Franța condamnă toate actele de violență deliberate comise de coloniști extremiști împotriva populației palestiniene, care se înmulțesc în întreaga Cisiordanie. Aceste violențe sunt acte de terorism”, a declarat oficialul francez, citat de Le Figaro. Este pentru prima dată când diplomația franceză folosește oficial termenul de „terorism” față de acțiunile coloniștilor israelieni.

A încercat să se opună demolărilor din satul său

Palestinianul, în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat luni în satul său natal, Umm al-Khair, din sudul Cisiordaniei, de către israelieni. Awdah Muhammad Hathalee a fost rănit în piept și a murit câteva ore mai târziu la spital. Tânărul era cunoscut pentru protestele împotriva expulzărilor forțate ale palestinienilor în regiunea Masafer Yatta, declarată de Israel zonă militară, și pentru implicarea sa în documentarul No Other Land, care documentează drama comunităților palestiniene din zonă.

Incidentul a escaladat în momentul în care un israelian, aflat la bordul unui buldozer cu care începuse să distrugă „copaci și proprietăți palestiniene” a lovit cu cupa un activist care încerca să-l oprească, a relatat The Guardian. Un grup de palestinieni a reacționat aruncând cu pietre, iar israelianul Yinon Levi, înarmat, a tras mai multe focuri de armă.

Cel care l-a împușcat pe activist este cunoscut ca un susținător al expulzării palestinienilor și se află sub sancțiuni internaționale impuse de UE, Canada, Marea Britanie și SUA în timpul lui Joe Biden, pe care administrația Trump le-a ridicat ulterior. Poliția israeliană a anunțat deschiderea unei anchete și reținerea unui cetățean israelian.

No Other Land

Basel Adra, co-regizor al documentarului No Other Land și prieten apropiat al lui Hathalee, a declarat pentru The Guardian: „Se afla în fața centrului comunitar din satul său când un colonist a tras un glonț care i-a străpuns pieptul și i-a luat viața. Așa ne șterge Israelul, viață cu viață.”

Filmul No Other Land documentează viața palestinienilor din Masafer Yatta, o regiune din Cisiordania ocupată, unde autoritățile israeliene încearcă de câteva decenii să expulzeze forțat populația locală, invocând motive militare. Regiunea a fost declarată de Israel încă din anii ’80 drept „zonă de antrenament militar” – Firing Zone 918, pentru a justifica astfel demolarea satelor și evacuarea locuitorilor.

Documentarul surprinde distrugerea locuințelor, rezistența pașnică a comunităților locale și impactul emoțional al pierderii pământului natal. Titlul No Other Land – „Nicio altă țară” – reflectă lipsa unei alternative și atașamentul profund față de pământul unde locuiesc de generații, unele comunități fiind stabile acolo de dinainte de 1948, anul înființării statului Israel.

La Los Angeles, în martie 2025, filmul a primit Oscarul pentru cel mai bun documentar în cadrul celei de-a 97-a ediții a Premiilor Academiei Americane de film.

Bilanț sumbru

Conform datelor furnizate de Autoritatea Palestiniană, 962 de palestinieni au fost uciși în Cisiordania ocupată de la atacurile Hamas din 7 octombrie 2023. În același timp, Israelul raportează că 36 de soldați și civili israelieni și-au pierdut viața în timpul operațiunilor militare ale armatei israeliene în regiune, unde aproximativ 3 milioane de palestinieni trăiesc alături de circa o jumătate de milion de coloniști israelieni.