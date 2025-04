Franța. Fondatorul unei firme fantomă de pregătire pentru admiterea la medicină a fost condamnat

Procesul lui Samy Nacer a început în martie 2025, la Paris. Nacer este un fost student la medicină din Lyon, judecat pentru înșelăciune și muncă nedeclarată după ce, cu cinci ani în urmă, fondase o așa-zisă clasă pregătitoare pentru admiterea la medicină, denumită ademenitor „Hippocrate”. Instituție promitea un program „inovator” și „elitist” și a atras între 150 și 200 de studenți, care au plătit fiecare câteva mii de euro, fără ca vreo formare reală să aibă loc.

Francezul în vârstă de 26 de ani a fost condamnat luni la patru ani și trei luni de închisoare, dintre care trei ani cu suspendare și un an și trei luni sub supraveghere electronică, pentru „înșelăciune” și „muncă nedeclarată”, de către Camera a 13-a a Tribunalului Corecțional din Paris. Pentru „complicitate la înșelăciune”, a fost condamnat și unul dintre foștii săi angajați, Yoann B., în vârstă de 31 de ani, care a primit un an de închisoare cu suspendare, scrie Le Figaro.

63 de părți civile și cereri de despăgubiri de 300.000 de euro

63 de părți civile s-au constituit în acest dosar, solicitând aproximativ 300.000 de euro pentru a compensa prejudiciul moral și financiar suferit.

În cadrul procesului, procurorul a cerut o pedeapsă de 30 de luni de închisoare, dintre care 12 luni cu suspendare și o perioadă de probă de doi ani. De asemenea, s-a solicitat revocarea unei suspendări anterioare de șase luni dintr-o condamnare din 2021, ceea ce ar fi dus la o pedeapsă totală de 36 de luni, dintre care 24 de luni cu executare. În plus, s-a cerut interdicția de a gestiona o afacere timp de 10 ani. În cele din urmă, instanța a pronunțat o pedeapsă de patru ani și trei luni de închisoare cu suspendare, dintre care un an și trei luni sub brățară electronică.

În prezent, Samy Nacer lucrează ca angajat într-un restaurant asiatic în regiunea Lyon.