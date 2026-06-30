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Franța: Moțiune de cenzură împotriva guvernului din cauza gestionării caniculei

Partidul Verzilor din Franța va depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de premierul Sébastien Lecornu, acuzând Executivul că nu a gestionat corespunzător valul de caniculă care a provocat aproximativ 1.000 de decese suplimentare. Inițiativa are însă șanse reduse să fie adoptată în lipsa sprijinului altor formațiuni de opoziție.
Franța: Moțiune de cenzură împotriva guvernului din cauza gestionării caniculei
Premierul francez Sébastien Lecornu/sursa foto: Raphael Lafargue/ABACAPRESS.COM
Maria Miron
30 iun. 2026, 22:26, Știri externe
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Moțiunea de cenzură a fost anunțată marți și reprezintă o reacție la criticile tot mai puternice privind răspunsul autorităților franceze la valul de căldură fără precedent din ultimele zile. Potrivit Politico, guvernul minoritar al lui Sébastien Lecornu este acuzat că nu a fost suficient de pregătit pentru temperaturile extreme.

Sondaj: Guvernul, criticat de francezi

Franța continentală a înregistrat timp de trei zile consecutive cea mai ridicată temperatură medie zilnică din istoria măsurătorilor, în mai multe orașe termometrele depășind 40 de grade Celsius. Țara dispune de puține sisteme de răcire și aer condiționat comparativ cu alte state afectate frecvent de temperaturi extreme.

Nemulțumirea publică este reflectată și într-un sondaj realizat de institutul Elabe, potrivit căruia două treimi dintre francezi consideră că guvernul a gestionat greșit criza provocată de caniculă. Totodată, 53% dintre respondenți cred că Franța „nu este deloc pregătită” pentru astfel de fenomene meteo.

Bilanț preliminar al deceselor

Agenția națională de sănătate a publicat duminică date preliminare care indică aproximativ 1.000 de decese suplimentare în perioada caniculei, comparativ cu luna precedentă. Ministrul Sănătății, Stéphanie Rist, a menționat că bilanțul final va putea fi stabilit doar după procesarea tuturor certificatelor de deces.

Schimb de acuzații în Parlament

În Parlament, lidera Verzilor din Adunarea Națională, Cyrielle Chatelain, a acuzat direct guvernul că poartă o parte din responsabilitate pentru victime. „Aceste morți sunt pe conștiința dumneavoastră”, i-a transmis ea premierului Sébastien Lecornu.

Premierul a respins acuzațiile și spune că „verzii își fac singuri rău încercând să fabrice o controversă pur politică”. Ulterior, cabinetul său a acuzat-o pe lidera acestora că se folosește de victimele caniculei pentru a obține capital politic.

Sprijin insuficient

Moțiunea de cenzură are însă puține șanse să fie adoptată. Pentru a trece, verzii ar avea nevoie de sprijinul altor partide de opoziție, inclusiv al formațiunii de extremă dreapta Reuniunea Națională sau al Partidului Socialist, una dintre principalele formațiuni de centru-stânga din Franța. Socialiștii nu au susținut niciuna dintre cele șase moțiuni de cenzură depuse împotriva guvernului Lecornu de la instalarea acestuia, în septembrie 2025.

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