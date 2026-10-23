Franța și Regatul Unit au efectuat pentru prima dată un exercițiu nuclear comun deasupra Mării Mediterane, în care au simulat un atac nuclear

Avioane britanice și franceze au zburat împreună deasupra Mării Mediterane, în cadrul primului exercițiu comun care a implicat capacitatea nucleară aeriană a Franței, a anunțat vineri Parisul, potrivit Reuters.

Exercițiul demonstrează, de fapt, cooperarea tot mai strânsă dintre cele două țări, luând în considerare și tensiunile existente cu Rusia.

În iulie 2025, Franța și Marea Britanie au convenit să își consolideze cooperarea în domeniul nuclear, ca răspuns la amenințările la adresa Europei și la nesiguranța legată de sprijinul american.

Ministrul francez al Forțelor Armate, Catherine Vautrin, a declarat că deținerea unor forțe nucleare independente nu împiedică cele două țări să colaboreze.

„Faptul că deținem forțe nucleare independente nu exclude coordonarea”, a declarat Catherine Vautrin.

Aceasta a spus că parteneriatul nuclear dintre Franța și Regatul Unit continuă să se dezvolte și a anunțat participarea avioanelor britanice la exercițiul organizat de Franța.

„Cooperarea noastră nucleară cu Regatul Unit continuă să se aprofundeze: marți seară, avioane britanice de tip Typhoon au participat, în premieră absolută, la un exercițiu nuclear francez, alături de aeronave de luptă Rafale”, a spus ministrul francez.

Potrivit Ministerului francez al Forțelor Armate, avioanele franceze au decolat de la baza aeriană Saint-Dizier, din nord-estul Franței, și au fost escortate de avioane de vânătoare britanice Typhoon, aparținând Forțelor Aeriene Regale britanice (RAF).

În cadrul exercițiului, denumit „Rummy”, a fost simulat un atac nuclear.

Ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a declarat că exercițiul reprezintă un mesaj către adversari, confirmând angajamentul celor două state față de securitatea Europei.

„Într-o lume tot mai periculoasă, adversarii noștri nu ar trebui să aibă nicio îndoială: Regatul Unit și Franța rămân unite în angajamentul lor față de securitatea europeană și față de menținerea capacității de descurajare care a contribuit la păstrarea păcii timp de generații”, a afirmat Wes Streeting.

Franța cheltuiește aproximativ 5,6 miliarde de euro, echivalentul a 6,04 miliarde de dolari, în fiecare an pentru a-și menține arsenalul de 290 de arme nucleare, care pot fi lansate de pe submarine sau din aer.

Potrivit datelor prezentate, Franța are al patrulea cel mai mare arsenal nuclear din lume.

Marea Britanie deține 225 de focoase nucleare. Prin comparație, Rusia și Statele Unite au fiecare peste 5.000 de astfel de focoase.