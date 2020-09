„Frăţia slavă-2020” se destramă. Serbia renunţă la exerciţiile militare din Belarus

Vulin a declarat că timp de şase luni, Serbia nu va mai participa cu militari la niciun exerciţiu internaţional. Jurnaliştii de la Tass sugerează că decizia ministrului a fost luată la recomandarea Uniunii Europene.

„Frăţia slavă-2020” se desfăşoară anul acesta în Belarus, dar la el vor participa doar militari ruşi şi beloruşi.

Spre deosebire de alţi ani, armata rusă nu a dezvăluit câţi militari şi din ce unitate sunt. De exemplu, la ediţia din 2019, armata rusă a participat cu 200 de paraşutişti din Divizia de Asalt Aerian, în Serbia.

Nici Ministerul belarus al Apărării nu a dat detalii despre numărul de militari ce se vor antrena în acţiuni antiteroriste în Poligonul Brestsky.

Antrenamentul militarilor din cele două ţări se desfăşoară în timp ce Belarusul se confruntă cu puternice manifestaţii de stradă ce contestă realegerea preşedintelui Aleksandr Lukaşenko, pe 9 august, pentru al şaselea mandat.

Serbian soldiers won't come to Belarus for exercises. Belarusian-Russian-Serbian joint military exercise "Slavic brotherhood - 2020" was supposed to be held from September 10 to 15. pic.twitter.com/5KeqKQlr7j