Funcționari irakieni, inclusiv parlamentari, arestați sub acuzația de corupție

Conform sursei citate, arestările s-au bazat pe declarația fostului viceministru al Petrolului, Adnan al-Jumaili, care a fost arestat luna trecută. Printre cei arestați se află și membri ai Parlamentului cărora li s-a ridicat imunitatea.

Forțele de securitate irakiene au blocat duminică dimineața toate intrările în Zona Verde din capitală, o zonă puternic fortificată, și au efectuat raiduri în interiorul complexului care găzduiește instituții guvernamentale cheie și ambasade străine.

Un raport al unei agenții de securitate obținut de Associated Press a arătat că șapte persoane au fost arestate, printre care cinci membri ai Parlamentului. Unii dintre cei arestați făceau parte din blocul politic al fostului prim-ministru Mohammed Shia al-Sudani.

Este probabil ca aceste arestări să aibă efecte în lanț asupra peisajului politic fragmentat al Irakului, unde acuzațiile de corupție se întrepătrund adesea cu rivalitățile pentru putere și influență, scrie AP.