Generalul Abdulaziz al-Fagham, gardă de corp a regelui Arabiei Saudite, a fost împuşcat mortal în timpul unei „dispute personale”

Televiziunea de stat din Arabia Saudită a anunţat decesul printr-un scurt mesaj pe Twitter, fără să ofere prea multe detalii.

"Generalul Abdulaziz al-Fagham, garda de corp a custodelui celor Două Moschei Sfinte, a fost împuşcat mortal în urma unei dispute personale în Jeddah", se arată în mesajul postat de televiziunea de stat.

A personal bodyguard of Saudi Arabia's King Salman has been shot dead and seven others wounded, including security forces, during an altercation at a friend's home, authorities said https://t.co/25K67KmJ0d pic.twitter.com/SKz9nsf8dB