Germania ridică nivelul de alertă. Armata: Rusia a depășit o „linie roșie”

Forțele armate germane (Bundeswehr) au clasificat pentru prima dată amenințarea unor acte de sabotaj rusesc împotriva militarilor și instalațiilor militare drept „semnificativă”, potrivit unei evaluări interne prezentate miercuri de presa germană, în cadrul unei investigații realizate de WDR și Süddeutsche Zeitung.

Un purtător de cuvânt al Comandamentului Operațional al Bundeswehr a confirmat evaluarea.

„Din cauza creșterii nivelului de amenințare, Bundeswehr consideră în prezent că există un risc semnificativ de sabotaj”, a declarat oficialul.

Dronă cu explozibili, descoperită lângă o bază aeriană

Reevaluarea nivelului de amenințare a fost determinată de descoperirea, la mijlocul lunii septembrie, a unei drone prăbușite în apropierea bazei aeriene Wunstorf, din landul Saxonia Inferioară. Aparatul a fost găsit întâmplător de un agricultor, iar la câțiva metri de acesta se afla o cutie metalică în care erau explozibili puternici.

Potrivit analizelor tehnice efectuate de Oficiul Federal de Poliție Criminală (BKA), drona s-ar fi aflat în acel loc de aproximativ doi ani.

Evaluarea militară arată că Rusia ar fi depășit o „linie roșie” prin utilizarea dronelor ca arme, capabile să provoace distrugeri sau victime pe teritoriul Germaniei.

Drona descoperită la Wunstorf seamănă cu un aparat încărcat cu explozibili, folosit într-un atac eșuat asupra aeroportului Leipzig/Halle, la începutul lunii august.

Există însă o diferență importantă între cele două incidente. În timp ce atacul de la Leipzig ar fi vizat aeronave civile de transport marfă, anchetatorii suspectează că drona de la Wunstorf avea drept țintă avioane ale armatei germane.

Autoritățile germane consideră că Rusia urmărește să slăbească sprijinul politic și militar acordat Ucrainei de Germania. Acțiunile de sabotaj ar avea drept obiectiv afectarea livrărilor de echipamente și a programelor de instruire destinate militarilor ucraineni.

Germania a acuzat Rusia că s-a aflat în spatele atacului de la Leipzig. Moscova a negat implicarea și a respins în repetate rânduri acuzațiile că ar desfășura operațiuni de sabotaj sau atacuri hibride în Europa.

Serviciile de informații: Ar putea urma noi sabotaje

Până acum, experții militari germani considerau că riscul de sabotaj era mai ridicat în special în bazele unde sunt instruiți militari ucraineni, precum și în porturile și șantierele navale militare.

Noua evaluare arată însă că amenințarea nu mai poate fi limitată la anumite zone sau obiective militare. Au fost semnalate și o serie de activități suspecte de recunoaștere pe teritoriul Germaniei, despre care autoritățile bănuiesc că ar putea avea legătură cu Rusia.

Printre acestea se numără survolarea cu drone a amplasamentului sistemului de apărare antirachetă Arrow 3, din Saxonia-Anhalt, dar și a bazei militare Mechernich, unde se află un depozit securizat de materiale militare și o unitate de întreținere a sistemelor antiaeriene Patriot.

Un alt incident a fost înregistrat la Minden, în nord-vestul Germaniei, unde, în 2025, a fost descoperită o cameră video camuflată care filma o gară de importanță strategică pentru transporturile militare. Camera putea transmite imagini în direct, inclusiv pe timpul nopții, și fusese mascată cu un autocolant al companiei feroviare Deutsche Bahn.

Anchetatorii au identificat un suspect, un șofer lituanian, a cărui locuință a fost percheziționată în aprilie. Mai multe dispozitive de stocare a datelor au fost confiscate și sunt în continuare analizate de anchetatori.

Serviciile germane de informații anticipează o agravare a situației pe termen scurt și consideră probabile noi acțiuni de sabotaj în viitorul apropiat.

Armata germană a anunțat că întărește măsurile de securitate pentru protejarea instalațiilor și personalului militar. Acestea pot include intensificarea patrulelor de pază, instalarea camerelor cu infraroșu și introducerea unor sisteme suplimentare de supraveghere a perimetrelor de securitate.

Merz: Atacurile hibride ale Rusiei, cea mai mare amenințare pentru Germania

Noua evaluare a armatei vine la puțin peste o săptămână după ce ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a cerut extinderea atribuțiilor serviciilor de informații, avertizând că Germania se confruntă cu un „război din umbră”.

Cancelarul Friedrich Merz a declarat miercuri că dezinformarea și atacurile hibride ale Rusiei reprezintă cea mai mare amenințare la adresa Germaniei.

„Din punctul meu de vedere, oamenii noștri continuă să subestimeze această amenințare majoră la adresa societății noastre”, a afirmat Merz, citat de Reuters.

Potrivit cancelarului german, aceste acțiuni constituie un atac fundamental împotriva ordinii politice construite după 1990.