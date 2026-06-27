Grecia: Mii de turiști sunt blocați ore în șir în aeroporturi din cauza problemelor din sistemul aviatic

Lipsa controlorilor de trafic, echipamentele învechite și aglomerarea din anumite intervale orare pun o presiune uriașă asupra rețelei aviatice elene.

După o perioadă mai liniștită în timpul iernii, când numărul zborurilor a fost redus, întârzierile au început să se înmulțească din luna mai, odată cu debutul sezonului turistic, potrivit ekathimerini.com

În prezent, mii de pasageri sunt nevoiți să aștepte ore întregi în aeroporturi, în timp ce companiile aeriene încearcă să facă față volumului ridicat de trafic.

Aeroportul din Atena, în centrul problemelor

Cele mai mari dificultăți sunt înregistrate pe Aeroportul Internațional din Atena, principalul hub aerian al țării.

O defecțiune recentă a radarului de apropiere a redus temporar capacitatea de gestionare a traficului aerian, numărul aeronavelor care puteau ateriza fiind limitat de la 28 la 24 pe oră până la remedierea problemei.

Incidentul a scos din nou în evidență vulnerabilitatea infrastructurii de navigație aeriană din Grecia, multe dintre sistemele utilizate fiind bazate pe tehnologii dezvoltate în anii 1990.

Grecia, printre cele mai aglomerate spații aeriene din Europa

Potrivit celor mai recente date publicate de Eurocontrol, Grecia a generat 12% din totalul întârzierilor înregistrate în rețeaua aeriană europeană în perioada 15–21 iunie, situându-se pe locul al patrulea în clasamentul zonelor cu cele mai mari probleme de trafic.

În aceeași săptămână, spațiul aerian elen s-a aflat și în top 10 cele mai aglomerate din Europa, cu o medie de 2.453 de zboruri pe zi.

Autoritățile spun că presiunea este resimțită în special în orele dimineții, când numărul de zboruri programate depășește frecvent capacitatea sistemului.

Lipsa personalului și tehnologia învechită agravează situația

La baza blocajelor se află deficitul de controlori de trafic aerian și limitările sistemelor administrate de Autoritatea Aviației Civile din Grecia. Defecțiunile repetate ale echipamentelor de navigație contribuie la întârzieri și reduc capacitatea de gestionare a zborurilor în perioadele de vârf.

Autoritățile analizează inclusiv modul în care sunt distribuite sloturile de decolare și aterizare, pentru a evita suprapunerea unui număr prea mare de zboruri în aceleași intervale orare.

Controalele la frontieră durează de patru ori mai mult

O altă cauză a aglomerării este introducerea Sistemului european de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System), care presupune colectarea datelor biometrice ale pasagerilor din afara spațiului Schengen.

Dacă anterior verificarea documentelor dura aproximativ 20 de secunde pentru fiecare călător, timpul mediu de control a crescut acum la aproximativ 90 de secunde, ceea ce generează cozi mai lungi și întârzieri suplimentare în aeroporturi.

În condițiile în care sezonul turistic abia a început, autoritățile elene încearcă să limiteze efectele blocajelor, însă nivelul ridicat al traficului aerian și problemele de infrastructură riscă să continue să afecteze zborurile pe tot parcursul