Greenpeace blochează un proiect de gaze în Australia. Activiștii au ocupat o platformă în largul oceanului

Compania australiană Woodside Energy a confirmat duminică faptul că activitatea unei platforme din cadrul proiectului de gaze naturale Scarborough, situat în largul coastelor Australiei de Vest, era în continuare suspendată din cauza unui protest Greenpeace. Potrivit Reuters, patru activiști au escaladat instalația sâmbătă, iar doi dintre ei au petrecut noaptea pe platformă.

Corturi suspendate pe patformă

Instalația se află la aproximativ 375 de kilometri de coasta de nord-vest a Australiei de Vest.

Protestatarii au întins pe platformă bannere cu mesajul „Opriți gazele poluante ale Woodside. Salvați reciful Scott”. Cei doi activiști care au rămas peste noapte au instalat și corturi suspendate.

Organizația Greenpeace a transmis că intenționează să ocupe instalația cât mai mult timp posibil.

Un purtător de cuvânt al Woodside Energy a precizat că suspendarea activității se desfășoară „în condiții de siguranță”, în urma „accesului neautorizat” al protestatarilor. Compania a întrerupt sâmbătă lucrările de pregătire pentru punerea în funcțiune a instalației.

Proiectul Scarborough, în valoare de 12,5 miliarde de dolari, era finalizat în proporție de 98% la momentul protestului.

Protest pentru salvarea unui recif de corali

Greenpeace protestează și împotriva unui alt proiect de exploatare a gazelor naturale al companiei Woodside, numit Browse, care ar putea pune în pericol reciful Scott, un ecosistem de corali situat la aproximativ 390 de kilometri de coasta de nord-vest a Australiei de Vest.

Reciful este o zonă importantă de hrănire pentru balena albastră pigmeu, o subspecie aflată în pericol de dispariție.

Greenpeace și alte organizații de mediu se tem că exploatarea gazelor naturale în apropierea recifului ar putea pune în pericol ecosistemul marin.

Potrivit Greenpeace Australia Pacific, compania Woodside intenționează să foreze până la 57 de puțuri pentru extracția petrolului și gazelor în zona recifului Scott. Reprezentanții organizației de mediu au declarat că proiectul ar transforma reciful, unde trăiesc țestoase marine verzi și balene albastre pigmee, într-o zonă industrială de exploatare a gazelor.

Aproximativ 500.000 de persoane au cerut autorităților australiene să oprească proiectul și să protejeze reciful.

Woodside Energy susține însă că activitățile proiectului Browse nu ar intra în contact fizic cu reciful în zonele unde adâncimea apei este mai mică de 75 de metri. Compania a precizat anterior că a organizat consultări privind protecția mediului pentru acest proiect încă din 2018.

Doi activiști Greenpeace, reținuți de poliție

Poliția australiană de Frontieră a anunțat că lucrează împreună cu autoritățile federale și locale pentru gestionarea incidentului.

Duminică, forțele speciale ale poliției au intervenit cu un elicopter pe platforma ocupată de activiști. Potrivit Greenpeace, cei doi protestatari și-au desprins echipamentele de escaladă în condiții de siguranță și au fost reținuți de poliție. Până duminică seara, autoritățile încă nu formulaseră acuzații împotriva lor.

Organizația a precizat că activiștii ajunseseră în zona platformei la bordul navei Rainbow Warrior, folosită de Greenpeace pentru campaniile sale de protejare a mediului marin.