Greta Thunberg se întoarce la şcoală, după un an de campanie pentru combaterea schimbărilor climatice

Din iunie 2019, călătoriile adolescentei în întreaga lume au obligat-o să înveţe la distanţă.

Ea a călătorit peste Atlantic navigând cu barca - sperând să evidenţieze emisiile de carbon rezultate în urma zborului. Destinaţia ei finală a fost conferinţa climatică COP25 ONU în capitala din Chile.

Dar evenimentul a fost mutat în cele din urmă la Madrid din cauza tulburărilor masive din Chile, forţând-o pe Greta Thunberg să navigheze din SUA în Europa la bordul unei amabarcaţiuni a unui cuplu tânăr australian.

Săptămâna trecută cancelarul german Angela Merkel a găzduit la Berlin o întâlnirea ce a avut ca temă principală schimbările climatice. Luisa Neubauer din Germania, Anuna de Wever din Belgia s-au alăturat Gretei Thunberg, pentru o întâlnire de o oră şi jumătate cu cancelarul.

"I-am cerut să trateze criza climatică la fel cum ar trata orice altă criză", a spus Thunberg, în urma întâlnirii.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI