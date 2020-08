Guvernatorul Beirutului a început să plângă în timp ce vorbea cu o jurnalistă despre explozie

Guvernatorul Marwan Abboud a spus că scena i-a amintit de bombardamentele atomice de la Hiroshima şi Nagasaki: „În viaţa mea nu am văzut aşa ceva. E o catastrofă naţională”

Marwan Abboud, the governor of Beirut, breaks down in tears while speaking to reporters at the site of the explosion.



He tells a journalist that he's there to search for firefighters who were on the site fighting the fire after the explosion.