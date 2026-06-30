Iahtul de lux atribuit lui Putin, escortat de nave de război rusești prin apele Danemarcei / Destinația rămâne un mister

Un iaht de lux atribuit de presa internațională președintelui rus Vladimir Putin a traversat apele teritoriale ale Danemarcei sub escorta a două nave militare rusești, într-o operațiune monitorizată îndeaproape de autoritățile daneze și germane.

Destinația ambarcațiunii nu este cunoscută, iar sistemul său de identificare automată este dezactivat de aproape patru ani.

Potrivit postului public danez DR, citat de TVP World, superiahtul Graceful, despre care publicații internaționale, inclusiv Forbes, au relatat că ar aparține liderului de la Kremlin, a traversat în noaptea de luni spre marți strâmtoarea Great Belt, apoi a navigat în apropierea insulei Anholt și s-a îndreptat spre Grenen, extremitatea nordică a Peninsulei Iutlanda.

Paza de coastă germană și marina daneză au monitorizat traseul

Convoiul era format din iahtul de aproximativ 80 de metri, un distrugător al Marinei ruse și o navă de patrulare.

În paralel, nava daneză de patrulare P521 Freja a urmărit deplasarea acestora, iar paza de coastă germană și marina daneză au monitorizat traseul în schimburi încă de duminică dimineață.

Un element care atrage atenția este faptul că transponderul AIS (Automatic Identification System), utilizat în mod normal pentru identificarea și urmărirea navelor, este oprit din 30 august 2022.

De atunci, iahtul a mai fost observat doar ocazional în apropiere de Sankt Petersburg și în Marea Baltică, iar ruta și destinația actuală nu au fost făcute publice.

Monitorizarea navelor e o procedură de rutină

Valoarea ambarcațiunii este estimată la aproximativ 100 de milioane de euro.

Înainte de invazia Rusiei în Ucraina, iahtul se afla într-un șantier naval din Hamburg pentru lucrări de întreținere, însă a părăsit portul german pe 7 februarie 2022, cu doar 17 zile înainte de declanșarea războiului.

Forțele armate daneze au transmis că monitorizarea navelor militare și civile străine care tranzitează strâmtorile daneze reprezintă o procedură de rutină și nu au oferit detalii suplimentare despre operațiunea de escortă.

Apariția convoiului are loc pe fondul tensiunilor persistente dintre Rusia și statele NATO din regiunea Mării Baltice și într-un context în care activitatea navală rusă este atent supravegheată de țările riverane.