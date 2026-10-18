Imagini „degradante” și „tulburătoare” într-un parc din Marea Britanie, criticate de o artistă

Robyn Doughty, în vârstă de 33 de ani, a condamnat o experiență pe care a descris-o drept „depravată”, oferită exclusiv adulților într-un parc de Halloween din Liverpool, după ce a fost șocată de caracterul sexual explicit al acesteia, relatează The Independent.

Femeia a declarat că atracția opțională Hellfire Club, din cadrul Newsham Scream Park, i s-a părut o „simulare a degradării sexuale și a încălcării integrității sexuale”.

Artista tatuatoare a vizitat parcul joi, împreună cu un grup de prieteni, iar înainte de a intra în secțiunea destinată persoanelor de peste 18 ani i s-a cerut să semneze o declarație de acceptare a riscurilor.

Ulterior, Doughty a criticat parcul pe rețelele sociale, susținând că ar fi trebuit să existe avertismente mai clare, după ce angajații le-au adresat insulte cu caracter sexual și au scos „tot felul de sunete sexuale îngrozitoare”.

„Prietena mea a ieșit plângând și nici măcar nu putea explica de ce era atât de îngrozită”

„În tot acest timp, nu fac decât să vă facă «târfe» și să vă jignească”, a declarat femeia într-un videoclip distribuit pe TikTok.

„Prietena mea a ieșit plângând și nici măcar nu putea explica de ce era atât de îngrozită, iar când m-am plâns, mi s-a spus: «Ei bine, este subiectiv»”, a povestit aceasta.

„Unde este avertismentul? Pe site-ul lor scrie că trebuie să fii atent dacă suferi de tulburare de stres posttraumatic sau anxietate, dar nicăieri nu se spune că experiența are un conținut sexual explicit”, a adăugat Doughty.

„Este degradant, umilitor și destul de tulburător”

Robyn Doughty a declarat pentru Liverpool Echo că a realizat amploarea problemei abia după ce alte persoane au început să povestească experiențe similare.

„Nu cred că mi-am dat seama pe deplin de amploarea situației până când toate aceste persoane au început să vorbească”, a spus ea.

„Am primit nenumărate mesaje private de la oameni care mi-au povestit experiențe asemănătoare, bărbați și femei, iubite și iubiți, iar numitorul comun a fost același: este degradant, umilitor și destul de tulburător”, a declarat Doughty.

Femeia consideră că experiența depășește limitele unei atracții obișnuite de Halloween, deoarece impactul asupra vizitatorilor este mai degrabă psihologic.

„Cred că este mai complicat decât o simplă sperietură. Nu este o sperietură fizică, distractivă, ci una psihologică. Pentru că totul este prezentat într-un cadru atât de relaxat, oamenii nu sunt pregătiți pentru asta”, a explicat ea.

„Acești tineri, ușor de influențat, și persoanele care ar putea fi trecut prin traume în trecut nu sunt pregătiți pentru așa ceva, tocmai pentru că experiența este prezentată într-un cadru relaxat”, a adăugat femeia.

Cum este prezentată atracția pe site-ul parcului

Pe site-ul oficial, Newsham Scream Park precizează că experiența este recomandată exclusiv adulților, din cauza „atracțiilor cu un nivel extrem de groază, concepute pentru a provoca neliniște și teroare”.

Parcul transformă în fiecare an o clădire victoriană abandonată într-o experiență horror interactivă, cu ocazia Halloweenului.

Pe site, vizitatorii sunt invitați să își înfrunte temerile în labirinturi horror, zone înfricoșătoare și experiențe teatrale macabre, populate de actori care interpretează personaje terifiante.

Reacția parcului după acuzațiile femeii

Reprezentanții Newsham Scream Park au declarat pentru BBC că Hellfire Club este o atracție opțională, destinată exclusiv adulților și „concepută pentru a oferi o experiență intensă”.

Aceștia susțin că termenii și condițiile, care trebuie acceptate înainte de intrare, explică natura experienței, inclusiv temele pentru adulți, interacțiunile fizice și efectele senzoriale.

Parcul a precizat că vizitatorii pot întrerupe participarea în orice moment, folosind un cuvânt de siguranță, fără a oferi explicații. De asemenea, persoanele care se răzgândesc după citirea condițiilor pot primi banii înapoi.

Reprezentanții au recunoscut că experiența „nu este potrivită pentru toată lumea” și i-au îndemnat pe vizitatori să citească atent avertismentele înainte de a participa.