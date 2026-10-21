Importurile Germaniei din Rusia au scăzut cu peste 96% de la începutul invaziei ruse în Ucraina

Comerțul dintre Germania și Rusia aproape că s-a oprit. În prima jumătate a anului 2026, importurile Germaniei din Rusia au scăzut cu 96,4% față de aceeași perioadă din 2021, înainte de invazia rusă la scară largă în Ucraina, a anunțat miercuri Oficiul Federal de Statistică al Germaniei, potrivit dpa.

Valoarea importurilor a scăzut de la 15 miliarde de euro la doar 500 de milioane de euro, în principal din cauza întreruperii livrărilor de petrol și gaze din Rusia. Germania mai importă din Rusia în special produse alimentare, furaje pentru animale, metale și produse chimice.

Și exporturile Germaniei către Rusia au scăzut puternic. În primele șase luni ale anului 2026, companiile germane au exportat bunuri în valoare de 3,4 miliarde de euro, aproximativ un sfert din valoarea înregistrată în aceeași perioadă din 2021.

Produsele farmaceutice au reprezentat 42,4% din exporturi. Germania a continuat să exporte și utilaje, produse alimentare și furaje pentru animale, însă în cantități mai mici.

Numărul companiilor active în cele două țări a scăzut puternic

Numărul companiilor controlate de investitori ruși care activează în Germania a scăzut de la 229 în 2021 la doar 76 în 2024, potrivit Oficiului Federal de Statistică.

Veniturile acestor companii au scăzut de la 25,4 miliarde de euro în 2021 la 8,4 miliarde de euro în 2024. Ele reprezentau doar 0,2% din totalul companiilor din Germania controlate de investitori străini.

Și numărul companiilor germane care activează în Rusia s-a redus semnificativ.

Potrivit băncii centrale a Germaniei, Bundesbank, în 2024 mai activau în Rusia 290 de companii germane, cu venituri anuale de aproximativ 13 miliarde de euro. În 2021, erau 481 de companii germane, care înregistrau venituri de 38 de miliarde de euro.

Tot mai puțini oameni călătoresc între Germania și Rusia

Numărul pasagerilor care călătoresc cu avionul între Germania și Rusia a scăzut drastic după suspendarea zborurilor directe în urma sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană. În prima jumătate a anului 2026, pe aeroporturile germane au fost înregistrați aproximativ 39.900 de pasageri care călătoreau spre Rusia, față de aproximativ un milion în aceeași perioadă din 2019.

Cei care continuă să călătorească în Rusia trebuie să ia zboruri cu escală prin alte țări, precum Turcia.

Și migrația din Rusia către Germania a scăzut de la începutul războiului.

În prima jumătate a anului 2026, aproximativ 3.800 de cetățeni ruși s-au mutat în Germania, în timp ce aproximativ 4.400 au părăsit țara.

Prin comparație, în 2022, anul în care a început invazia la scară largă, numărul sosirilor a fost mult mai mare decât cel al plecărilor. Aproximativ 12.700 de cetățeni ruși s-au mutat în Germania, iar 3.400 au părăsit țara.

Numărul studenților ruși înscriși la universitățile germane a scăzut, de asemenea, puternic, ajungând la aproximativ 1.700, aproape la jumătate față de nivelul maxim înregistrat în 2014.