În 2014 Trump îl critica pe Obama deoarece joacă golf în timpul crizei de Ebola / Ieri Preşedintele SUA a fost filmat jucând golf

Trump a ajuns la proprietate la ora 10:27 însoţit de membri ai servicului secret ce purtau măşti de protecţie. Ultima data când Preşedintele SUA a jucat golf a fost pe 8 martie la un club din Florida.

Este cunoscut că acest sport este îndrăgit de Donald Trump, el având 256 de vizite la cluburile de golf de la începutul mandatului.

În 2014 Trump spune într-o declaraţie: Preşedintele Obama are o mare întâlnire legată de criza provocată de Ebola şi el joacă golf.

WATCH: President Trump golfs on Saturday at his Virginia golf club. pic.twitter.com/L8SJf0wKzo