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Incendiu de proporții la terminalul petrolier din Sankt Petersburg, după un atac masiv al Ucrainei

Un incendiu puternic a izbucnit duminică dimineață la terminalul petrolier din portul Sankt Petersburg, în urma unui atac masiv cu drone ucrainene. Atacul a vizat și alte obiective importante din oraș, provocând explozii și întreruperi de electricitate.
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Maria Miron
18 oct. 2026, 07:23, Știri externe
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Mai multe drone au lovit în cursul nopții de sâmbătă spre duminică un parc de rezervoare al terminalului petrolier din portul Sankt Petersburg, provocând un incendiu puternic.

Potrivit 24 Kanal, dronele au lovit de mai multe ori complexul petrolier. Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată explozii și flăcări puternice în zona portului.

Terminalul petrolier, unul dintre cele mai mari din Rusia

Terminalul petrolier din Sankt Petersburg este una dintre cele mai importante instalații de depozitare și export al produselor petroliere din Rusia.

Complexul se întinde pe o suprafață de aproximativ 37 de hectare și dispune de peste 30 de rezervoare, cu o capacitate totală de 441.000 de metri cubi.

Terminalul are o capacitate anuală de manipulare de aproximativ 12,5 milioane de tone de produse petroliere și reprezintă un punct important pentru exporturile rusești prin Marea Baltică.

Atacuri asupra unui centru de date și a unei stații electrice

Dronele ucrainene au lovit și centrul de date ICVA, care susține funcționarea serviciilor platformei ruse VKontakte, una dintre cele mai utilizate rețele sociale din Rusia.

Potrivit informațiilor publicate de presa ucraineană, avariile provocate centrului de date au dus la întreruperea unor servicii online și a sistemelor de stocare a informațiilor.

O altă țintă a fost stația electrică Vostochnaya, o instalație de înaltă tensiune de 330 kV, care asigură alimentarea cu energie electrică a orașului Sankt Petersburg și a zonelor limitrofe. Atacul a provocat întreruperi de curent în mai multe cartiere ale orașului și în localitățile din apropiere.

Unul dintre podurile din Sankt Petersburg a suferit, de asemenea, avarii.

Rusia anunță 57 de drone doborâte

Guvernatorul regiunii Leningrad, care înconjoară orașul Sankt Petersburg, Aleksandr Drozdenko, a anunțat că apărarea antiaeriană rusă a doborât 57 de drone ucrainene. Resturile unuia dintre aparatele de zbor au avariat patru autoturisme aflate într-o parcare.

La rândul său, guvernatorul orașului Sankt Petersburg, Aleksandr Beglov, a anunțat că echipele de intervenție acționează pentru stingerea incendiilor izbucnite în mai multe zone ale orașului și la complexul petrolier.

Beglov a precizat că nu au fost raportate victime, dar a avertizat populația că serviciile de internet mobil ar putea funcționa cu întreruperi.

Aeroportul Internațional Pulkovo din Sankt Petersburg și-a suspendat temporar activitatea, iar persoanele aflate în aeroport au fost îndrumate către adăposturi.

Compania ucraineană Fire Point, producătoare de drone, a confirmat că în atacul de duminică au fost folosite drone de tip FP-1, concepute pentru atacuri la distanțe mari.

Terminalul petrolier a mai fost atacat de Ucraina

Terminalul petrolier din Sankt Petersburg a fost ținta unui atac ucrainean și în iulie 2026, care au provocat pagube instalațiilor portuare. Autoritățile ruse au confirmat atunci avariile produse infrastructurii petroliere.

Ucraina continuă să atace rafinării, depozite de combustibil și alte instalații energetice de pe teritoriul Rusiei, urmărind reducerea veniturilor obținute de Moscova din exporturile de petrol și perturbarea aprovizionării armatei ruse.

Amploarea pagubelor provocate de atacul de duminică dimineață nu a fost încă stabilită independent.

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