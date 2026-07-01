Incendiu puternic în sudul Franței: peste 400 de hectare mistuite de flăcări

Primele focare au apărut în apropierea orașului Narbonne, iar incendiul s-a extins rapid în departamentul vecin Aude, unde flăcările continuă să avanseze. Flăcările au ajuns în zona localității Sainte-Valière, fiind alimentate de rafalele puternice de vânt.

Potrivit autorităților, incendiul cuprinsese aproximativ 400 de hectare până la bilanțul prezentat la ora 19.30. Pompierii au transmis ulterior că suprafața afectată ar putea ajunge deja la aproximativ 600 de hectare, în condițiile în care focul continuă să avanseze.

Sudul Franței se confruntă frecvent cu incendii de vegetație în sezonul cald, din cauza temperaturilor ridicate și a vântului puternic.

Sunt evacuați locuitori și se închid drumuri

Autoritățile franceze au început evacuarea locuitorilor din mai multe zone aflate în calea incendiului și au dispus măsuri de adăpostire pentru persoanele expuse riscului. Totodată, mai multe drumuri au fost închise pentru a facilita intervenția pompierilor și pentru a împiedica accesul în perimetrul afectat.

Planurile locale de intervenție în situații de urgență au fost activate în comunitățile amenințate de flăcări, iar autoritățile coordonează operațiunile împreună cu pompierii, jandarmii și echipele de protecție civilă.

Pompieri și aeronave intervin pentru limitarea incendiului

Potrivit Prefecturii Aude, la intervenție participă 201 pompieri, sprijiniți de opt grupuri specializate în stingerea incendiilor de vegetație, patru avioane amfibii Canadair, care pot alimenta cu apă direct din lacuri sau din mare, două avioane Dash, utilizate pentru stingerea incendiilor și coordonarea intervenției aeriene, precum și un elicopter bombardier cu apă.

Aproximativ 30 de jandarmi sunt implicați în operațiuni, iar autoritățile au anunțat că trimit în continuare întăriri din alte departamente.

Presa franceză relatează că aproximativ 200 de pompieri din departamentul vecin Hérault au fost, de asemenea, mobilizați.

Prefectul face apel la populație: „Evitați zona”

După extinderea rapidă a incendiului, prefectul departamentului Aude, Alain Bucquet, a activat Centrul Operațional Departamental (COD), structura care coordonează intervenția autorităților în situații de urgență.

Prefectura le-a cerut locuitorilor să „evite zona pentru a facilita intervenția echipelor de salvare” și să „nu suprasolicite liniile de urgență”.

Totodată, autoritățile îi îndeamnă pe locuitori să respecte indicațiile pompierilor aflați pe teren, să se informeze exclusiv din surse oficiale și să nu distribuie informații false, deoarece situația se schimbă de la o oră la alta.

Vântul, care suflă cu rafale de până la 80 km/h, contribuie la extinderea rapidă a incendiului, îngreunând intervenția pompierilor.