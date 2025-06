Incendiu și fum gros la aeroportul Mehrabad din Teheran după o explozie

Agenția locală de știri ISNA a distribuit un videoclip care arată coloanele de fum gros ridicându-se din zona aeroportului, în timp ce agenția Mehr a raportat o „explozie” în zonă.

Incidentul vine în contextul escaladării fără precedent dintre Israel și Iran, după ce cele două țări au schimbat atacuri masive vineri.

Nu este clar dacă incendiul de la aeroportul Mehrabad este legat de conflictul în desfășurare sau este un incident separat.

#BREAKING A video shared by Iranian media purportedly shows a huge explosion at an airbase in Tehran’s Mehrabad Airport. pic.twitter.com/lYejFWWrpf

— Iran International English (@IranIntl_En) June 13, 2025