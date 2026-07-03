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Incendiu uriaș la un service cunoscut din Londra. 100 de pompieri au fost mobilizați

Un incendiu de amploare a izbucnit joi seară la un centru de service Jaguar Land Rover din Tottenham, nordul Londrei, determinând intervenția a aproximativ 100 de pompieri și 15 autospeciale.
Incendiu uriaș la un service cunoscut din Londra. 100 de pompieri au fost mobilizați
Sursa foto: Captură video X
Andrei Rachieru
03 iul. 2026, 10:27, Știri externe
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Un incendiu de mari dimensiuni a izbucnit joi seară la un centru de service Jaguar Land Rover din Tottenham, nordul Londrei, mobilizând un important dispozitiv de intervenție al serviciilor de urgență.

Potrivit London Fire Brigade (LFB), apelul de urgență a fost primit în jurul orei 22:50, după ce peste 20 de persoane au semnalat izbucnirea unui incendiu la un depozit situat pe Watermead Way. La fața locului au fost trimise 15 autospeciale de stingere și aproximativ 100 de pompieri.

Clădirea afectată este un depozit cu două etaje, utilizat pentru întreținerea vehiculelor, care a fost cuprins rapid de flăcări, scrie The Sun.

Martorii au observat un fum negru dens ieșind prin acoperiș, vizibil de la distanță. Pentru a limita propagarea incendiului, pompierii au folosit două autospeciale cu scări turnante de 32 de metri, transformate în turnuri de apă, pentru a interveni de la înălțime.

Autoritățile au emis un avertisment pentru locuitorii din zonă, recomandându-le să țină ușile și ferestrele închise din cauza cantității semnificative de fum degajate. Totodată, au fost impuse restricții de circulație, Watermead Way fiind închisă la intersecția cu Leeside Road.

La operațiune participă echipaje de pompieri din Edmonton, Enfield, Tottenham, Chingford, Walthamstow și din alte stații din apropiere.

Cauza incendiului nu este cunoscută în acest moment, iar o anchetă va fi declanșată după stingerea completă a focului.

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