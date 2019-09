Incendiul de la uzina chimică din Franţa: Autorităţile avertizează că ar putea duce la poluarea fluviului Sena | FOTO, VIDEO

„Încă luptăm cu flăcările şi există riscul poluării Senei”, a declarat prefectul Normandiei, Pierre-André Durand. Oficialii au informat că pompierii fac tot posibilul pentru a împiedica extinderea incendiului în alte aripi ale uzinei.

În urma incendiului, autorităţile au decis închiderea şcolilor din apropiere şi le-au recomandat localnicilor să rămână în case. Peste 200 de pompieri intervin cu 60 de autospeciale pentru stingerea incendiului.

Terrifying sight of a fire after after massive explosions at the #Lubrizol plant that manufactures very toxic chemicals, in my home city of #Rouen. pic.twitter.com/4KHhmNpEWo