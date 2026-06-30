Îndatorați până la moarte: mulți americani nu se pot pensiona pentru că încă își plătesc creditele pentru studii

Pentru aproximativ trei milioane de americani ajunși la vârsta pensionării, retragerea din activitate rămâne un obiectiv greu de atins. Mulți continuă să achite creditele pentru studii, contractate cu zeci de ani în urmă, relatează The Independent.

Potrivit unui studiu realizat de Education Data Initiative, un reprezentant al generației „baby boomers”, cu vârste între 62 și 80 de ani, datorează în medie 42.780 de dolari din împrumuturile federale pentru studii.

Pentru mulți dintre aceștia, ratele lunare reduc considerabil veniturile disponibile după pensionare. Plata medie este de aproximativ 390 de dolari pe lună, în condițiile în care pensia medie lunară ajunge la 5.455 de dolari.

Un american de 71 de ani mai are de achitat 51.000 de dolari

Publicația The Wall Street Journal prezintă cazul lui Robert Lee, un bărbat de 71 de ani din statul Maine. Acesta mai are de rambursat 51.000 de dolari dintr-un credit de 66.000 de dolari contractat în urmă cu aproape trei decenii pentru studiile copiilor săi.

„Mă simt ca Jimmy Stewart în filmul «O viață minunată». Valoram mai mult mort decât viu”, a declarat Robert Lee pentru The Wall Street Journal.

Cazul său reflectă dificultățile financiare cu care se confruntă numeroși americani în vârstă, care sperau să își încheie obligațiile financiare înainte de pensionare.

Promisiunile privind ștergerea datoriilor au ajuns greu la beneficiari

Împrumuturile federale pentru studii au fost, în ultimii ani, în centrul mai multor dispute juridice. Numeroși debitori au acuzat administratorii creditelor că i-au orientat către suspendarea temporară a ratelor.

Această soluție oprește plata ratelor, dar dobânzile continuă să se acumuleze. În multe cazuri, datoria totală a crescut în loc să scadă.

Potrivit Education Data Initiative, doar 3,3% dintre solicitanții programului federal de ștergere a creditelor pentru angajații din serviciile publice au primit aprobarea cererilor.

Ratele afectează serios bugetele pensionarilor

O analiză recentă arată că pensionarul american rămâne, în medie, cu doar 336 de dolari la sfârșitul fiecărei luni.

În aceste condiții, o rată lunară de 300 de dolari poate dezechilibra complet bugetul unei persoane vârstnice.

Problemele sunt amplificate de dificultățile sistemului public de pensii din Statele Unite. Potrivit estimărilor, unul dintre principalele fonduri ale sistemului Social Security ar putea rămâne fără resurse în 2032.

În lipsa unor măsuri legislative, plățile lunare către beneficiari ar putea fi reduse cu până la 22%.

Mulți pensionari au economii insuficiente

Un sondaj realizat de Clever Real Estate arată că americanii consideră că au nevoie, în medie, de 823.800 de dolari pentru o pensionare confortabilă.

În realitate, economiile medii ale persoanelor retrase din activitate sunt sub 300.000 de dolari.

Un studiu al organizației CareScout arată că, în 41 din cele 50 de state americane, pensionarii riscă să își epuizeze economiile înainte de sfârșitul vieții.