India anunță că s-au înregistrat progrese substanțiale în negocierile comerciale cu Statele Unite

Dialogul a avut loc între reprezentantul pentru comerț al SUA și ministrul indian al comerțului, consolidând perspectiva unui acord comercial mai amplu între cele două economii majore, scrie Reuters.

Discuțiile au fost purtate între Jamieson Greer și Piyush Goyal, într-un moment în care atât India, cât și Statele Unite ale Americii își intensifică eforturile pentru consolidarea relațiilor economice bilaterale.

Potrivit guvernului indian, discuțiile recente au vizat accelerarea procesului de armonizare a intereselor comerciale și identificarea unor soluții comune pentru reducerea barierelor comerciale și creșterea fluxurilor de investiții.