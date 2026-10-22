India și Uniunea Europeană ar putea aplica acordul comercial la 4-5 luni de la semnare

Acordul comercial dintre India și Uniunea Europeană ar urma să fie semnat înainte de sfârșitul anului, potrivit oficialului indian. Înțelegerea ar putea accelera accesul companiilor la cele două piețe și ar putea stimula fluxurile de investiții între India și cele 27 de state membre ale blocului comunitar, scrie Reuters.

Acordul comercial India-UE ar putea intra în vigoare în câteva luni

Ministrul indian al Comerțului, Piyush Goyal, a declarat că acordul de liber schimb dintre India și Uniunea Europeană ar putea deveni operațional la patru până la cinci luni după semnare. Declarația a fost făcută joi, în cadrul unei vizite în Germania, în contextul negocierilor comerciale dintre cele două părți.

Potrivit oficialului, semnarea acordului este așteptată înainte de încheierea anului. Calendarul indicat ar permite celor două economii să treacă relativ rapid de la încheierea înțelegerii la aplicarea prevederilor acesteia, dacă etapele necesare vor fi finalizate conform planului.

Acordurile de liber schimb urmăresc, în general, reducerea sau eliminarea anumitor taxe vamale și a altor bariere comerciale, facilitând schimburile de bunuri și servicii între economiile participante. Condițiile concrete și efectele asupra fiecărui sector depind însă de prevederile acordului negociat.

Acordul comercial India-UE ar putea stimula investițiile

Acordul de liber schimb dintre India și Uniunea Europeană ar putea crea noi oportunități pentru companiile care doresc să își extindă activitatea pe cele două piețe. Un acces mai facil la piața indiană ar putea interesa întreprinderile europene, în timp ce firmele indiene ar putea beneficia de oportunități suplimentare în statele membre ale Uniunii Europene.

De asemenea, înțelegerea ar putea contribui la intensificarea fluxurilor de investiții între cele două părți. Reducerea barierelor comerciale și clarificarea condițiilor de acces pe piață pot influența deciziile companiilor privind exporturile, dezvoltarea operațiunilor și investițiile transfrontaliere.

India și Uniunea Europeană reprezintă două piețe importante pentru comerțul internațional, iar un acord de liber schimb ar putea consolida relațiile economice dintre acestea. Totuși, amploarea beneficiilor va depinde de forma finală a înțelegerii și de măsurile concrete prevăzute pentru aplicarea sa.

Deocamdată, declarația lui Piyush Goyal indică un calendar estimativ pentru semnare și implementare. Acordul este așteptat înainte de sfârșitul anului, iar aplicarea sa ar putea începe la patru până la cinci luni după semnare.