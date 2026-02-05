„Îngerul Meloni” nu mai există. Chipul premierului italian de pe fresca renovată a unei biserici din Roma a fost îndepărtat

Fața premierului italian Giorgia Meloni, pictată pe o frescă a unei biserici din Roma în urma unei renovări, a fost, în cele din urmă, ștearsă.

O pictură reprezentând un heruvim cu o față care semăna izbitor cu cea a premierului italian Giorgia Meloni a atras mulțimi numeroase la Bazilica San Lorenzo in Lucina, una dintre cele mai vechi bazilici din Roma.

Restaurarea frescei a fost realizată de pictorul Bruno Valentinetti, pe care o pictase pentru prima dată la începutul anilor 2000. Zilele trecute, în urma acestei restaurări, s-a observat că una dintre figurile din fresca restaurată avea o asemănare izbitoare cu Giorgia Meloni.

Potrivit unui articol publicat miercuri în ziarul La Repubblica, pictorul a declarat că a pictat peste chip marți seara. „Asta a vrut Vaticanul”, a spus pictorul pentru sursa citată. Valentinetti a admis că fresca restaurată avea chipul Giorgiei Meloni.

„Da, este chipul prim-ministrului, dar bazat pe pictura anterioară”, a spus pictorul pentru publicația italiană, potrivit POLITICO.

Miercuri, ministerul Culturii din Italia a venit și cu precizări în urma ștergerii chipului.

„Orice lucrare de restaurare necesită o cerere de autorizare adresată Fondului pentru Clădiri Religioase al Ministerului de Interne, care deține proprietatea, precum și Vicariatului și Superintendenței Speciale din Roma, însoțită de o schiță a imaginii”, se arată în comunicatul citat de POLITICO.

Giorgia Meloni a reacționat pe rețelele sociale după apariția imaginilor în care se vedea chipul său pe fresca renovată. „Nu, cu siguranță că nu arăt ca un înger!”, a scris aceasta.