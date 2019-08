Iohannis anunţă că Trump este foarte interesat de întărirea efectivelor americane în România

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi seară, că în discuţia cu Donald Trump a fost abordată şi tema întăririi efectivelor militare americane în România, precizând că şeful de stat american a fost foarte interesat de această chestiune.

"Da, am discutat această chestiune (întărirea efectivelor americane în România -n.r.), am adus-o în discuţie şi am arătat disponibiltatea României de a găzdui contingente mai mari americane şi preşedintele Trump a fost foarte deschis, iar cu secretarul Apărării am rămas noi doi că vom continua discuţia foarte aplicată şi mult mai tehnică pentru a vedea foarte concret unde se poate realiza aşa ceva fiindcă nu avem nevoie doar aşa generic de o mărire a numărului, ci vrem să avem mai mulţi militari de exemplu în Brigada multinaţională, în comandamentul regional pe care dorim să-l facem, în poliţia aeriană şi multe alte lucruri foarte concrete care, cu siguranţă, le voi discuta cu proxima ocazie", a declarat Klaus Iohannis.

Chestionat şi dacă a primit un răspuns din partea şefului de stat american, Iohannis a răspuns pozitiv. "(Preşedintele Trump -n.r.) este foarte interesat şi tema va fi urmărită în continuare de secretarul Apărării şi aprofundată", a completat preşedintele.

Preşedintele Klaus Iohannis a fost primit, marţi, la Casa Albă de omologul său american, Donald Trump, cu ocazia vizitei pe care o efectuează în Statele Unite ale Americii.

