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Iranul anunță că șapte petroliere au luat foc sau au fost țintite de atacuri în Strâmtoarea Ormuz

Șapte petroliere iraniene au fost ținta unor în noaptea de miercuri spre joi. O parte dintre acestea au fost avariate de mine navale. Ar putea fi cel mai mare număr de nave distruse într-o singură zi în Strâmtoarea Ormuz, potrivit televiziunii de stat din Iran, citată de Associated Press.
Iranul anunță că șapte petroliere au luat foc sau au fost țintite de atacuri în Strâmtoarea Ormuz
nave in Strâmtoarea Ormuz/sursa foto: X
Daiana Rob
22 oct. 2026, 10:40, Știri externe
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Dacă informația se confirmă, ar fi cel mai mare număr de nave avariate într-o singură zi pe această cale navigabilă de la începutul războiului cu Iranul, pe 28 februarie, când Statele Unite și Israelul au lansat atacuri comune împotriva Iranului, potrivit Associated Press. 

Potrivit unui comunicat al Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran, patru dintre petroliere transportau petrol în momentul în care au fost țintite și au luat foc. Alte trei au fost avariate și imobilizate după ce au lovit mine navale.

Nu au fost oferite alte detalii cu privire la eventualele victime sau la pavilioanele petrolierelor.

Potrivit televiziunii de stat din Iran, Garda Revoluționară a avertizat că ar putea viza bazele americane din regiune în cazul în care Statele Unite ar încerca să permită petrolierelor să tranziteze prin alte părți ale strâmtorii.

Garda Revoluționară a vizat în mod repetat bazele americane din țările din Golf pe durata războiului.

Tot joi, Ministerul Apărării din Yemen a declarat că mitingurile și programele de mobilizare ale grupării Houthi vor fi considerate ținte militare legitime și a avertizat locuitorii din zonele controlate de Houthi să nu participe la acestea.

Anunțul a fost publicat într-o postare pe rețelele sociale și este considerat o escaladare majoră împotriva rebelilor Houthi, susținuți de Iran, precum și împotriva civililor care locuiesc în zonele aflate sub controlul acestora.

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