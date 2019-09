Iranul exclude varianta unui sabotaj în cazul exploziei produse săptămâna trecută în cursul lansării unei rachete purtătoare de sateliţi

Aceasta este prima confirmare oficială din partea Iranului a exploziei de joi de la Centrul spaţial Imam Khomeini din provincia Semnan, produsă în cursul pregătirilor pentru lansarea unei rachete ce urma să plaseze un satelit pe orbită, relatează postul Al Jazeera.

Este al treilea eşec înregistrat în cursul lansării unei rachete de la centrul spaţial din nordul ţării, fapt ce a stârnit suspiciuni privind posibilitatea unor acţiuni de sabotaj ce ar viza programul spaţial iranian.

Însă ipoteza a fost respinsă de reprezentantul Administraţiei iraniene, Ali Rabiei, care a explicat că incidentul a fost cauzat de o "eroare tehnică".

"Explozia s-a produs pe platforma de lansare şi un satelit nu fusese încă transferat pe platforma de lansare", a adăugat Rabiei.

Preşedintele american Donald Trump a transmis, vineri, că Statele Unite nu sunt implicate în explozia la sol a unei rachete iraniene care transporta sateliţi şi a urat succes Teheranului în stabilirea cauzelor accidentului.

"Statele Unite nu au fost implicate în accidentul catastrofal din timpul pregătirilor finale pentru lansarea vehiculului spaţial Safir la Platforma de Lansare Unu Semnan din Iran. Urez Iranului toate cele bune şi mult noroc în stabilirea a ceea ce s-a întâmplat la Platforma Unu", a scris preşedintele american pe Twitter.

Mesajul liderului de la Casa Albă a fost însoţit de o imagine cu locul unde s-a produs incidentul. Imaginea pare să fi fost realizată de un satelit american de spionaj.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3