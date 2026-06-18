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Iranul va invita organismul de supraveghere nucleară al ONU să inspecteze amplasamentele sale

Iranul va invita agenția ONU de supraveghere nucleară să inspecteze siturile sale nucleare și să înceapă lucrările de identificare și descoperire a locațiilor unde se află materialul îmbogățit de la Teheran, a declarat joi emisarul Trump, Steve Witkoff, parlamentarilor americani într-o conferință de presă privată.
Iranul va invita organismul de supraveghere nucleară al ONU să inspecteze amplasamentele sale
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
19 iun. 2026, 02:44, Știri externe
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Witkoff a declarat conducerii Congresului și membrilor comisiilor legate de securitate națională că memorandumul de înțelegere încheiat de SUA cu Iranul nu includea niciun acord secundar, dar că a fost redactată o scrisoare paralelă între Teheran și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, prin care se extindea invitația, potrivit AP.

Witkoff a dezvăluit existența scrisorii și a invitației în cadrul briefingului, potrivit surselor. El a declarat că scrisoarea adresată directorului general al AIEA, Rafael Mariano Grossi, îi va permite să aducă inspectori nucleari americani la Teheran.

 

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