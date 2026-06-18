Iranul va invita organismul de supraveghere nucleară al ONU să inspecteze amplasamentele sale

Witkoff a declarat conducerii Congresului și membrilor comisiilor legate de securitate națională că memorandumul de înțelegere încheiat de SUA cu Iranul nu includea niciun acord secundar, dar că a fost redactată o scrisoare paralelă între Teheran și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, prin care se extindea invitația, potrivit AP.

Witkoff a dezvăluit existența scrisorii și a invitației în cadrul briefingului, potrivit surselor. El a declarat că scrisoarea adresată directorului general al AIEA, Rafael Mariano Grossi, îi va permite să aducă inspectori nucleari americani la Teheran.