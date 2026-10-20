Israelul ar putea furniza nave militare pentru Cipru. Un acord a fost pregătit

Negocierile privind un acord în valoare de aproximativ 150 de milioane de euro între companiile israeliene din domeniul apărării Israel Shipyards și Rafael și Republica Cipru, pentru furnizarea de nave militare echipate cu sisteme avansate de armament, se află într-un stadiu avansat, potrivit publicației israeliene Calcalist.

Conform acordului propus, Israel Shipyards va furniza Marinei Cipriote nave echipate cu sisteme de armament israeliene Rafael.

Nu este prima colaborare dintre cele două state

Nu este pentru prima dată când cele două state au colaborat. Au existat anterior programe de apărare în care au fost implicate mai multe țări. În urmă cu mai puțin de 10 ani, Israel Shipyards a furnizat Ciprului o navă de patrulare concepută pentru a proteja zona sa economică exclusivă (ZEE).

Nava este echipată cu radar, sisteme de comandă și control și două stații de armament naval de tip „Typhoon”. În ultimii ani, Rafael și Israel Shipyards au colaborat și în cadrul unor contracte de apărare cu Azerbaidjan și Filipine.

Potrivit Euronews, acordul naval aflat în curs de negociere face parte dintr-un cadru mai amplu de consolidare a relațiilor diplomatice și de apărare dintre Israel și Cipru. Prezența sistemelor israeliene în cadrul arhitecturii de apărare a Ciprului reflectă, de asemenea, această tendință.

Conform raportului, Israel Aerospace Industries (IAI) a furnizat Ciprului sistemul de apărare aeriană și antirachetă Barak MX. Sistemul a fost prezentat publicului cu ocazia unei parade militare organizate la Nicosia la începutul lunii octombrie, în cadrul evenimentelor care au marcat cea de-a 66-a aniversare a independenței Republicii Cipru.

Oficialii israelieni nu au confirmat public acordul

Deși Israelul nu a confirmat oficial acordul, prezentarea publică a sistemului a evidențiat amploarea legăturilor tehnologice și de apărare dintre cele două țări.

Consolidarea acestor legături capătă o importanță deosebită pe fondul rivalităților regionale și al tensiunilor cu Turcia, precum și al repercusiunilor mai ample ale conflictului prelungit din Orientul Mijlociu.

Pe lângă furnizarea de nave militare și sisteme de armament, surse din domeniul apărării israeliene citate de Calcalist consideră că acordul ar putea deschide calea către noi parteneriate comerciale, inclusiv în domeniul producției industriale de apărare.

Rafael și Israel Shipyards nu au făcut niciun comentariu cu privire tranzacție sau la acordul care se află în prezent în curs de elaborare.