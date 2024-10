ISW: China studiază experienţa războiului Rusiei în Ucraina în cadrul unor exerciţii în Belarus

Această informaţie a fost anunţată de către comandantul Forţelor pentru Operaţii Speciale din Belarus, generalul-maior Vadim Denisenko, care a spus că reprezentanţi din China, Uzbekistan şi Kazahstan au participat la exerciţii militare în Belarus în ultimele trei-patru luni.

Scopul participării este de a studia şi de a învăţa mai bine lecţiile experienţei războiului purtat de armata rusă în Ucraina, se arată în raportul realizat de Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War – ISW).

Potrivit generalului-maior, China a fost interesată de utilizarea dronelor, curăţarea tranşeelor, dar şi de asaltul clădirilor.

Informaţia vine în contextul în care secretarul general al NATO, Mark Rutte, a confirmat luni că serviciile sud-coreene deţin dovezi conform cărora soldaţi nord-coreeni ar fi fost desfăşuraţi în regiunea rusă Kursk, controlată parţial de armata ucraineană.