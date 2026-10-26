Italia riscă o criză de canabis medicinal după falimentul principalului furnizor olandez. Din aproape 1,7 tone, produce doar 211 kilograme

Cele două societăți olandeze ale grupului Bedrocan, Bedrocan Nederland și Bedrocan International, au intrat în faliment la începutul lunii octombrie, scrie Il Post. Compania furniza de peste două decenii canabis medicinal prin sistemul de distribuție controlat de statul olandez, inclusiv pentru exporturi către alte țări europene.

Italia produce doar 211 kilograme din aproape 1,7 tone distribuite farmaciilor

Datele Ministerului italian al Sănătății arată cât de dependentă este țara de aprovizionarea externă. În 2024, farmaciile italiene au primit aproximativ 1.695 de kilograme de canabis medicinal, însă numai 211 kilograme proveneau din producția internă. Restul a fost asigurat doar din importuri.

Singurul producător autorizat să cultive efectiv canabis medicinal în Italia este Stabilimentul Chimico-Farmaceutic Militar din Florența, administrat de Ministerul Apărării. Cantitățile produse sunt insuficiente pentru acoperirea cererii naționale. Potrivit estimărilor transmise Organului Internațional de Control al Stupefiantelor, necesarul declarat de Italia pentru 2025 era de aproximativ 2,4 tone.

Falimentul unuia dintre principalii producători europeni

Problemele Bedrocan au început după încetarea contractului cu guvernul Țărilor de Jos, în ianuarie 2026. Compania furniza canabis medicinal agenției guvernamentale Bureau voor Medicinale Cannabis, care se ocupa de distribuția către farmacii și de exporturi.

Autoritățile olandeze au decis reformarea pieței, pentru a permite producătorilor privați să vândă direct produsele. Noua legislație nu este însă așteptată să intre în vigoare înainte de 2028.

Il fallimento di Bedrocan, l’azienda olandese che da oltre vent’anni rappresenta uno dei principali fornitori di cannabis a uso medico per le farmacie italiane, mette a rischio la continuità terapeutica di migliaia di pazienti.

https://t.co/dnopXp42tm https://t.co/EGPhGvIqfy — Associazione Luca Coscioni (@ass_coscioni) October 17, 2026

În această perioadă de tranziție, Bedrocan a pierdut contractul care îi asigura o parte importantă a veniturilor, fără să poată beneficia imediat de noul sistem comercial. Falimentul vizează societățile din Țările de Jos, în timp ce alte activități internaționale ale grupului, inclusiv cele din Danemarca, nu sunt automat afectate de procedură.

Pacienții cu scleroză multiplă și dureri cronice ar putea fi afectați

În Italia, canabisul medicinal poate fi prescris în anumite situații, inclusiv pentru tratarea durerilor cronice, a spasmelor asociate sclerozei multiple și a grețurilor provocate de chimioterapie. Preparatele sunt realizate în farmacii, pe baza unei prescripții medicale, din materie primă cultivată și controlată în condiții farmaceutice.

Potrivit Institutului Superior de Sănătate din Italia, între 2019 și 2024 au fost înregistrate aproximativ 100.000 de prescripții pentru canabis medicinal, cifra fiind considerată subestimată. Organizațiile care reprezintă pacienții solicită extinderea producției interne și implicarea companiilor private, pentru reducerea dependenței de importuri.

În 2022, autoritățile italiene au lansat o procedură pentru selectarea unor producători privați, însă proiectul nu a dus până acum la dezvoltarea unei producții comerciale suplimentare. Deocamdată nu a fost confirmată o întrerupere generală a aprovizionării farmaciilor italiene. Autoritățile și distribuitorii trebuie să identifice soluții alternative pentru menținerea continuității tratamentelor.