Italia riscă să rămână fără paste. Protestele transportatorilor blochează fabricile și provoacă penurii de alimente și combustibil

Manifestațiile, declanșate de creșterea prețurilor la combustibil și a costului vieții, provoacă perturbări în lanțurile de aprovizionare, penurii de produse în supermarketuri și cozi la benzinării, relatează Reuters.

Producătorul de paste Rummo, cu sediul în regiunea Campania, a anunțat marți suspendarea producției, după ce a rămas fără ingrediente. Cosimo Rummo, directorul general al companiei, a declarat pentru cotidianul italian La Repubblica că aproape toți marii producători de paste din regiunea învecinată Puglia se confruntă cu dificultăți similare.

„Asta înseamnă că cea mai mare parte a producției de paste din Italia s-a oprit complet sau este pe punctul de a se opri”, a avertizat Cosimo Rummo.

Campania, Puglia și Sicilia se numără printre principalele regiuni italiene pentru producția de paste, astfel că blocarea transporturilor amenință o parte importantă a industriei alimentare din țară.

Producția de paste din Italia, afectată de lipsa materiilor prime

Problemele din industria pastelor nu se limitează la fabrica Rummo. La Molisana, un alt producător important, cu sediul în regiunea Molise, a anunțat marți că producția a scăzut semnificativ. Compania a fost nevoită să utilizeze rezervele de materii prime, inclusiv grâu și griș din grâu dur, pentru a-și continua activitatea.

Italmopa, organizația italiană care reprezintă industria de morărit, avertizase săptămâna trecută că prelungirea protestelor ar putea determina tot mai multe fabrici să își suspende activitatea. Efectele s-ar putea extinde asupra întregului lanț de aprovizionare, de la furnizorii de materii prime până la producători și comercianți.

Industria italiană a pastelor are o importanță economică majoră. Potrivit unui raport publicat în septembrie de European House-Ambrosetti (TEHA Group), lanțul de aprovizionare al acestui sector a generat venituri de 13,5 miliarde de euro anul trecut.

Protestele transportatorilor din Italia provoacă penurii de alimente și combustibil

Protestele transportatorilor rutieri au început săptămâna trecută și au afectat drumuri, autostrăzi și porturi din Sicilia și din alte zone din sudul Italiei. Blocajele au perturbat distribuția mărfurilor, iar efectele au început să se resimtă în magazine și la benzinării.

În unele localități, locuitorii au întâmpinat dificultăți în aprovizionarea cu produse alimentare, în timp ce la stațiile de alimentare s-au format cozi, pe fondul temerilor privind epuizarea stocurilor de combustibil.

Zineb Boutimah, în vârstă de 45 de ani, din orașul Locri, provincia Reggio Calabria, a declarat pentru Reuters că oamenii încercau să cumpere ultimele produse disponibile. Femeia a povestit că a fost nevoită să meargă într-o localitate din apropiere pentru a-și face provizii de făină și de alte alimente pe care le consumă în mod obișnuit.

O altă locuitoare din Locri, Elena Lombardo, a spus că angajatul unei benzinării din apropierea casei sale a sfătuit-o luni să își alimenteze mașina, avertizând-o că nu știe dacă va mai exista combustibil în ziua următoare. Marți, stația de alimentare era închisă.

Guvernul Italiei promite ajutoare pentru transportatori

Executivul condus de Giorgia Meloni încearcă să limiteze efectele protestelor și să răspundă nemulțumirilor transportatorilor. După o întâlnire cu reprezentanții acestora, viceministrul infrastructurii, Edoardo Rixi, a anunțat marți că autoritățile vor pune în curând la dispoziție un pachet de ajutor în valoare de peste 150 de milioane de euro.

În paralel, guvernul pregătește măsuri de securitate mai stricte, ca reacție la revoltele izbucnite în weekendul precedent la Milano și în alte orașe din nordul Italiei, în contextul manifestațiilor împotriva inflației.

Prelungirea blocajelor ar putea amplifica presiunile asupra producătorilor și comercianților, în condițiile în care transportul rutier este esențial pentru aprovizionarea fabricilor și distribuția produselor alimentare.

Deocamdată, măsura anunțată de guvern vizează sprijinirea transportatorilor, în timp ce industria pastelor se confruntă cu riscul opririi producției, iar locuitorii din sudul țării resimt deja efectele perturbărilor.