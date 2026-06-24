Italienii o răsplătesc pe Meloni după răcirea relațiilor cu Trump

Încrederea italienilor în Giorgia Meloni a crescut de la 38 la 40% în doar o lună, potrivit ultimului sondaj Demopolis. Creșterea vine pe fondul tensiunilor tot mai vizibile dintre Meloni și președintele american Donald Trump, scrie Il Messaggero.

Timp de luni de zile, prietenia dintre Giorgia Meloni și președintele american a fost prezentată ca un bumerang politic. Premiera era considerată prea apropiată de magnat, prea expusă la excesele sale. Era și prea legată de un lider care le place din ce în ce mai puțin italienilor, mai ales de când Trump a început să atace Iranul, făcând prețurile la combustibil să crească vertiginos.

Apoi, ceva s-a rupt. Ieșirile din ce în ce mai frecvente ale șefului Casei Albe au sfârșit prin a răsturna situația. Iar ceea ce părea o problemă s-a transformat într-o fereastră de oportunitate, cel puțin judecând după cifre.

Ce arată sondajul Demopolis

Conform unui sondaj al Institutului Demopolis, încrederea italienilor în Meloni a crescut. A crescut în ultimele ore de la 38 la 40 la sută, după ultimul atac al lui Trump.

Două puncte care pun capăt unei perioade complicate, marcată de repercusiunile referendumului constituțional. Perioada a fost marcată și de îngrijorările legate de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu.

În același timp, popularitatea lui „The Donald” în Italia s-a prăbușit de la 42 la 11 la sută. Prăbușirea s-a produs în doar optsprezece luni. Cu alte cuvinte: astăzi, Trump ajunge să o ajute pe Meloni mai ales atunci când o atacă.

Efectul pozitiv al rupturii cu magnatul

Nu este un mister faptul că distanțarea față de Washington a devenit avantajoasă pentru Meloni. Este avantajoasă cel puțin din punctul de vedere al imaginii publice.

Acest lucru s-a văzut într-o serie de evenimente recente. De la apărarea Papei, care a ajuns și el în vizorul ieșirilor magnatului. La refuzul utilizării bazei italiene de la Sigonella pentru a sprijini bombardamentele americane în Iran. Până la răceala cu care Roma a declinat invitația de a intra în Board of Peace pentru reconstrucția Gazei.

Distanțarea față de dosarele de prim-plan i-a permis prim-ministrului să se poziționeze diferit în opinia publică italiană. De la statutul de principal interlocutor european al lui Trump, Meloni a adoptat un profil diferit. Treptat, ea a adoptat un profil mai autonom, mai puțin legat de axa cu Washingtonul, dar mai util pe plan intern.

Schimbarea nu a fost fără durere

Schimbarea de ritm nu a fost fără durere. Prim-ministrul, și odată cu ea o parte din electoratul său, a descoperit ceva important. A descoperit că nu este imună la schimbările de dispoziție ale președintelui american, obișnuit să răsplătească doar loialitatea oarbă.

Este un aspect pe care sondajele îl evidențiază clar. În aceste luni, ceea ce s-a schimbat a fost mai ales percepția de încredere față de președintele american. Aceeași percepție a obligat-o pe Meloni să se distanțeze de o relație diplomatică din ce în ce mai „toxică”.

Atât de mult încât, în orele care au urmat confruntării cu Trump, lucrurile s-au schimbat rapid. Meloni a câștigat peste o sută de mii de urmăritori pe Instagram. Aceștia au venit după videoclipul cu care a răspuns la acuzațiile președintelui american.

Este un semnal în concordanță cu spiritul vremurilor, în care popularitatea durează adesea cât o distribuire.

Pariul electoral al premierei

Întrebarea este dacă acest avantaj din sondaje se poate traduce, în timp, într-un beneficiu electoral stabil. Pentru că, deocamdată, situația este încă în evoluție.

Poziția Palatului Chigi este de a repara ruptura cu prudență. Fără a-i oferi lui Trump un pretext pentru eventuale represalii, inclusiv pe plan economic și comercial.