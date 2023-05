Statele Unite ale Americii şi aliaţii NATO sunt gata să furnizeze Ucrainei avioane F-16, transmite NBC.

Nu s-a menţionat dacă avioanele de luptă vor proveni neapărat direct din Statele Unite sau de la aliaţii NATO, precum Marea Britanie sau Polonia, ca parte a unui efort pe termen lung de consolidare a securităţii ţării, a declarat un oficial înalt al administraţiei Biden.

Momentul în care Ucraina va primi avioanele de luptă, şi de la ce ţări îi vor furniza, rămâne neclar, dar oficialul a spus că avioanele nu vor fi folosite pentru viitoarea contraofensivă a Ucrainei împotriva Rusiei.

În lunile următoare, SUA şi aliaţii săi „vor decide când să furnizăm efectiv avioane, câte vom furniza şi cine le va furniza”, a spus oficialul care a rămas anonim.

Zelenski i-a mulţumit lui Biden pentru decizia istorică de a livra aeronave Ucrainei, pentru a-şi îmbunătăţi semnificativ aviaţia de luptă şi capacitatea de apărare în faţa bombardamentelor aeriene ale Rusiei.

I welcome the historic decision of the United States and @POTUS to support an international fighter jet coalition. This will greatly enhance our army in the sky. I count on discussing the practical implementation of this decision at the #G7 summit in Hiroshima.

Vestea vine în momentul în care preşedintele Joe Biden i-a informat vineri pe liderii ţărilor industrializate de top că SUA vor sprijini eforturile de a antrena piloţi ucraineni pe F-16.

Preşedintele ucrainean Volodymyr Zelenski a cerut în repetate rânduri Statelor Unite să furnizeze avioane F-16, dar Biden i-a refuzat până acum cererile.

În februarie, Biden a declarat într-un interviu acordat ABC News că Ucraina nu are nevoie de F-16 la momentul respectiv.

„Eu exclud deocamdată”, spunea preşedintele atunci în interviul din februarie 2023.

Oficialii din Franţa şi Polonia şi-au exprimat anterior iniţiativa de a furniza Ucrainei avioane de luptă avansate, mai ales Polonia care aşteaptă să primească avioane F-35 de la Statele Unite.

Dar orice transfer al avioanelor de fabricaţie americană necesită permisiunea guvernului SUA, avioanele F-16 fiind produse din 1995 de către compania americană Lockheed Martin.

Dar acum, Joe Biden a dat undă verde livrării avioanelor de fabricaţie americană!

Chiar dacă nu SUA vor fi furnizorul principal, cu acordul administraţiei prezidenţiale, Franţa, Belgia, Polonia, Regatul Unit şi Danemarca nu vor putea doar să antreneze piloţi ucraineni pe avioane F-16, dar le vor putea livra şi avioanele respective.

Avioanele F-16 îi vor aduce un avantaj tactic şi aerian Ucrainei în faţa avioanelor ruseşti Suhoi pe termen îndelungat.

Între timp, şi premierul britanic Rishi Sunak a scris pe Twitter că este un anunţ binevenit din partea SUA că aprobă instruirea piloţilor ucraineni pe avioanele de luptă F-16. Regatul Unit va lucra împreună cu SUA şi Ţările de Jos, Belgia şi Danemarca pentru a oferi Ucrainei capacitatea de luptă aeriană de care are nevoie.

Welcome announcement that the US will approve the training of Ukrainian pilots on F-16 fighter jets.



The UK will work together with the USA and the Netherlands, Belgium and Denmark to get Ukraine the combat air capability it needs.



We stand united. https://t.co/36d8ffu6aa pic.twitter.com/9Us6mAieR3