Juan Carlos, fostul rege al Spaniei, şi-ar fi spionat iubita cu ajutorul serviciilor secrete

Fostul monarh ar fi plasat-o ilegal sub supraveghere în Marea Britanie cu ajutorul serviciilor secrete spaniole. Plângerea, scrie Financial Times, a fost depusă în decembrie anul trecut, dar a fost făcută publică abia luni, 26 iulie.



Potrivit instanţei, femeia îl acuză pe Juan Carlos, 83 de ani, de hărţuire „din 2012 până astăzi”. Hărţuirea a fost efectuată cu „ameninţări şi defăimări” şi cu supravegherea „ilegală”, care a fost efectuată „atât sub acoperire, cât şi deschis”, de către unii agenţi angajaţi de fostul monarh şi de serviciile de informaţii hispanice.



Corinna zu Sayn-Wittgenstein cere daune materiale şi un ordin de restricţie: vrea să-l împiedice pe Juan Carlos şi pe agenţii săi „să ia legătura cu ea, să facă declaraţii defăimătoare şi să o hărţuiască, precum şi să se ţină la cel puţin 150 de metri de reşedinţele ei” .



Juan Carlos, care a abdicat în 2014, respinge acuzaţiile, relatează ziarul britanic, „deşi echipa sa juridică nu a depus un document de apărare”. Se aşteaptă o bătălie judiciară dificilă, deoarece fostul monarh nu numai că nu trăieşte în Marea Britanie, dar a fost şeful statului unei alte naţiuni.

În centrul bătăliei sunt sume imense de bani şi cadouri care trebuie returnate. În 2012, Juan Carlos i-ar fi plătit lui Sayn-Wittgenstein 65 de milioane de euro folosind un cadou de 100 de milioane de dolari pe care regele saudit de atunci Abdullah îl făcuse la rândul său monarhului spaniol în 2008.



Monarhul a acuzat-o că a sustras fondurile, mergând până acolo încât a defăimat-o atât în faţa propriei familii, cât şi în faţa partenerilor de afaceri, inclusiv regele saudit Salman şi prinţul Mohamed bin Salman. Potrivit plângerii femeii, acest lucru ar fi cauzat pierderi grave în veniturile sale profesionale, ca şi „consultant strategic care colaborează cu companii de top din întreaga lume”.



Potrivit Corinnei zu Sayn-Wittgenstein, agenţia de informaţii spaniolă a pus-o de-a lungul timpului „sub supraveghere fizică, care include supravegherea vehiculelor şi a personalului, încălcarea proprietăţii sale şi pirateria telefoanelor şi computerelor sale”.



Sayn-Wittgenstein susţine, de asemenea, că a fost ameninţată de fostul rege. Corinna zu Sayn -Wittgenstein l-a însoţit pe fostul rege la un safari în Botswana. Cu acea ocazie, a fost prezentată ca membru al anturajului său. În 2012, Corinna a fost aleasă de prinţesa Charlene de Monaco drept consilier personal şi consultant de imagine.

Confruntarea judiciară de la Londra este doar ultimul dintre scandalurile în care este implicat fostul rege spaniol. Anul trecut, a părăsit Spania cu destinaţia Abu Dhabi, după ce Curtea Supremă spaniolă a deschis o anchetă cu privire la o poveste despre mită pentru un proiect de 7 miliarde având legătură cu trenuri de mare viteză în Arabia Saudită.



A urmat o a doua anchetă din cauza cadourilor de 800.000 de euro primite de la un om de afaceri mexicano-britanic. În decembrie anul trecut, Juan Carlos a trebuit să plătească aproape 680.000 de euro impozite autorităţilor fiscale spaniole, la care să adauge încă 4,4 milioane de euro aferente călătoriilor cu avionul în numele Fundaţiei Zagatka, cu sediul în Liechtenstein.