Kaja Kallas, la sediul Curții Penale Internaționale, pentru a-și exprima „sprijinul ferm” după sancțiunile impuse de SUA

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a mers vineri la sediul Curții Penale Internaționale (CPI) din Olanda pentru a-și exprima sprijinul ferm față de instituție, care se confruntă cu sancțiuni impuse de Statele Unite, relatează AFP.

Kaja Kallas s-a întâlnit la Haga cu președinta CPI, Tomoko Akane, căreia i-a transmis sprijinul Uniunii Europene pentru Curte, pentru judecătorii săi și pentru activitatea acestora.

„La Haga, m-am întâlnit cu președinta CPI, Tomoko Akane, pentru a-i transmite sprijinul ferm al UE față de Curte, judecătorii săi și activitatea lor”, a scris Kallas pe platforma X.

Șefa diplomației europene a spus că UE și-a exprimat deja regretul față de decizia Statelor Unite de a impune sancțiuni Curții Penale Internaționale și a cerut ridicarea acestora.

„UE va folosi următoarele șase luni pentru dialog, pentru a găsi o soluție și pentru a analiza ce putem face în plus pentru a ajuta Curtea”, a mai transmis Kaja Kallas.

Pe 9 octombrie, Washingtonul a anunțat noi sancțiuni împotriva CPI, care au ca scop paralizarea activității zilnice a instituției. Acestea urmează să intre în vigoare după șase luni.

Administrația americană a criticat mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu, un aliat apropiat al Statelor Unite. Mandatul vizează presupuse crime comise în Fâșia Gaza.

CPI a primit joi și sprijinul Parlamentului European, care i-a acordat Premiul Saharov pentru libertatea de gândire, cea mai importantă distincție a Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului.

CPI investighează și, atunci când există motive pentru acest lucru, judecă persoanele acuzate de cele mai grave crime care afectează comunitatea internațională: genocid, crime de război, crime împotriva umanității și crimă de agresiune.