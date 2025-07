Kamala Harris va lansa o carte despre campania prezidențială din 2024: „Este important să împărtășesc ceea ce am văzut”

Fosta vicepreședintă a SUA și contracandidata lui Donald Trump a făcut anunțul prin intermediul unei postări pe rețelele sale sociale.

Cartea, intitulată „107 Days” (trad. „107 Zile”), va evidenția modul în care Kamala Harris a condus cea mai scurtă campanie electorală prezidențială din istoria modernă, după ce Joe Biden s-a retras din cursa prezidențială după o dezbatere slabă cu Donald Trump de la finalul lunii iunie 2024 la CNN. Cartea va fi lansată în acest an pe 23 septembrie.

„A fost intens, cu mize mari și profund personal, atât pentru mine, cât și pentru mulți dintre voi. De când am părăsit funcția, am petrecut mult timp reflectând la acele zile”, a spus Harris într-un video publicat joi.

„Cred că este important să împărtășesc ceea ce am văzut, ceea ce am învățat și ceea ce știu că este necesar pentru a merge mai departe”, a mai spus în anunțul publicat pe X. „În timp ce scriam această carte, un adevăr mi-a revenit în minte: uneori, lupta durează mult timp.”

What the world saw on the campaign trail was only part of the story.

My new book is a behind-the-scenes look at my experience leading the shortest presidential campaign in modern history.

107 Days is out on September 23. I can’t wait for you to read it: https://t.co/G4bkeZB4NZ pic.twitter.com/taUof0L4hs

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 31, 2025